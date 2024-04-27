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Суббота 27 апреля

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За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян

За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян
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История олимпийского чемпиона Романа Костомарова стала символом невероятной силы воли и духа. Его трагическая утрата конечностей из-за осложнений после болезни – не сломила его, а лишь подтолкнула к новым вершинам.

Режиссер Сарик Андреасян, вдохновленный историей Костомарова, решил посвятить фильм этому незаурядному спортсмену. Он признался, что история Романа тронула его до глубины души, заставив задуматься о смысле жизни и силе человеческого духа.

"Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей – это вдохновлять своими поступками других", – написал режиссер в своих социальных сетях. Он выразил восхищение силой воли и духа Романа Костомарова, который несмотря на все трудности, не позволил себе сломиться.

Сам Роман Костомаров согласился стать консультантом фильма, рассказывающего о его жизни до и после болезни. Для него это еще один шаг вперед, еще одно испытание, которое он готов пройти с достоинством и мужеством.

История Романа Костомарова – это история о том, как человек может преодолеть самые страшные испытания, если в нем горит огонь борьбы и желание жить. Этот фильм будет не просто биографическим, а историей о победе духа над телом, о силе человеческой воли.

Сарик Андреасян уверен, что история Романа Костомарова станет источником вдохновения для многих людей. Она покажет, что даже самые тяжелые испытания могут быть преодолены, если есть вера в себя и желание бороться. Фильм об этом удивительном спортсмене будет ярким свидетельством того, что ничто не способно сломить настоящего борца.

ДНИ в Telegram

27 апреля 2024, 06:44
Роман Костомаров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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