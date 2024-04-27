97 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Пятница 26 апреля

00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

97 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста

97 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста
127

Сегодня культовому советскому актеру Евгению Моргунову могло бы исполниться 97 лет.

Евгений Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Его жизненный путь начался в трудные времена: с детства он сталкивался с лишениями и трудностями, вынужден был работать на заводе во время войны. Однако его страсть к актерскому искусству не ослабевала.

Иосиф Сталин сыграл важную роль в жизни Моргунова, приняв его письмо о желании стать актером и направив в Московский камерный театр. Это стало отправной точкой для карьеры будущего знаменитого артиста. Его талант проявился в роли Евгения Стаховича в "Молодой гвардии", что привлекло внимание как зрителей, так и коллег.

Одним из ключевых моментов в карьере Моргунова стала сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем. Роль Бывалого в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" принесла ему широкую известность и любовь зрителей. За этим последовали другие яркие комедийные образы, которые навсегда остались в памяти поклонников.

Неизменное чувство юмора, талант и харизма сделали Евгения Моргунова одним из самых узнаваемых актеров своего времени. Он сыграл более 70 ролей, каждая из которых была запоминающейся и оставила след в истории отечественного кинематографа.

Кроме актерской деятельности, Моргунов попробовал себя в качестве режиссера, создав фильм по произведению Михаила Шолохова. Его увлечение музыкой и интерес к различным областям знаний делали его универсальной личностью с широким кругозором.

Сегодня, в день 97-летия со дня рождения Евгения Моргунова, мы вспоминаем его яркое творчество, трудный жизненный путь и вклад в историю отечественного кино. Актер остается навсегда в сердцах поклонников как символ веселой и задорной русской комедии, способной подарить радость и улыбку каждому зрителю.

ДНИ в Telegram

27 апреля 2024, 00:28
Евгений Моргунов и Георгий Вицин. Russian Look/Global Look Press
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

"Она в больнице!": сын Моргунова считает покойную мать живой

Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище

Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище
Муж легендарной актрисы СССР рассказал о произошедшем. Он сообщил, где находится семейное захоронение. В четверг 25 апреля режиссер главного фильма СССР о дворцовых интригах XVIII века "Гардемарины, вперед!" Светлана Дружинина вдруг оказалась на погосте.

Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей

Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей
34-летняя супруга Дмитрия Диброва прошла обследование и услышала неутешительный вердикт. Видео из кабинета попало в Сеть. Лидер женского клуба для богатых домохозяек из Москвы по совместительству жена российского телеведущего Дмитрия Диброва посетила нескольких специалистов, каждый из которых занимается вопросами здоровья.

"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению

"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению
Вековая народная мудрость гласит: запретный плод сладок! Екатерина Шпица получила заманчивое предложение и не смогла устоять. Дальше – больше! В пятницу, 26 апреля, артистка Екатерина Шпица поделилась взрывными эмоциями, посетив крупнейший театральный музей в мире — Бахрушинский.

Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР

Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР
В России по сей день очень ценятся классические советские комедии. Хорошо ли вы их помните? Проверьте себя. 1.

Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети"
Певица Алсу откровенно поделилась своими мыслями о травле, с которой столкнулась ее дочь Микелла после участия в шоу "Голос.Дети". Она выразила свое разочарование в отношении общественного давления, которое могут испытывать дети в результате подобных ситуаций. В интервью на YouTube-канале "Наталья Подольская" певица подчеркнула, что травля – это ужасное явление, особенно когда страдает ребенок.

Выбор читателей

25/04Чтв72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 25/04ЧтвТест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 25/04ЧтвЧто говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 26/04ПтнПоявились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 25/04ЧтвЭмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 25/04ЧтвПевица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо"