97 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста

Сегодня культовому советскому актеру Евгению Моргунову могло бы исполниться 97 лет.

Евгений Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве. Его жизненный путь начался в трудные времена: с детства он сталкивался с лишениями и трудностями, вынужден был работать на заводе во время войны. Однако его страсть к актерскому искусству не ослабевала.

Иосиф Сталин сыграл важную роль в жизни Моргунова, приняв его письмо о желании стать актером и направив в Московский камерный театр. Это стало отправной точкой для карьеры будущего знаменитого артиста. Его талант проявился в роли Евгения Стаховича в "Молодой гвардии", что привлекло внимание как зрителей, так и коллег.

Одним из ключевых моментов в карьере Моргунова стала сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем. Роль Бывалого в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" принесла ему широкую известность и любовь зрителей. За этим последовали другие яркие комедийные образы, которые навсегда остались в памяти поклонников.

Неизменное чувство юмора, талант и харизма сделали Евгения Моргунова одним из самых узнаваемых актеров своего времени. Он сыграл более 70 ролей, каждая из которых была запоминающейся и оставила след в истории отечественного кинематографа.

Кроме актерской деятельности, Моргунов попробовал себя в качестве режиссера, создав фильм по произведению Михаила Шолохова. Его увлечение музыкой и интерес к различным областям знаний делали его универсальной личностью с широким кругозором.

Сегодня, в день 97-летия со дня рождения Евгения Моргунова, мы вспоминаем его яркое творчество, трудный жизненный путь и вклад в историю отечественного кино. Актер остается навсегда в сердцах поклонников как символ веселой и задорной русской комедии, способной подарить радость и улыбку каждому зрителю.