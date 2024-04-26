Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище

Муж легендарной актрисы СССР рассказал о произошедшем. Он сообщил, где находится семейное захоронение.

В четверг 25 апреля режиссер главного фильма СССР о дворцовых интригах XVIII века "Гардемарины, вперед!" Светлана Дружинина вдруг оказалась на погосте. Супруг 88-летней артистки, 85-летний кинооператор Анатолий Мукасей, сообщил, что они отправились туда вместе.

Целью стала могила родителей Анатолия, которая существует уже давно. Отец ушел в 2008-м в 101 год. А следом за ним ушла мать в 2009-м, не успев отметить 92-летие. Она прожила на 10 лет меньше своего избранника. Но оба они считаются долгожителями.

"Вчера ездили со Светланой Сергеевной на Хованское кладбище на могилу родителей. Мы часто ездим к ним", — рассказал муж Светланы Дружининой.

Несмотря на брак, Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей проживают в дачном домике на разных этажах. Она — на первом. Он — на втором.

Супруги в преклонном возрасте, но оба выглядят не хуже молодежи. Режиссер гениальной картины СССР "Гардемарины, вперед!" Светлана Дружинина даже выделяется на фоне ровесниц, как вечно молодая.

Напомним, фильм "Гардемарины, вперед!" входит в золотой фонд отечественного кино и насчитывает 4 серии. Главные роли в нем сыграли: Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Михаил Боярский.

Позднее режиссер Светлана Дружинина выпустила киноработу "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII", которая не смогла превзойти "Гардемаринов". Лента содержит в два раза больше серий — целых 8, но изначально планировались 12.

Ведущие артисты распределили в ней роли следующим образом: Николай Караченцов сыграл Петра I, Наталья Егорова сыграла Екатерину I, Сергей Шакуров сыграл Александра Меншикова, Наталья Фатеева сыграла Дарью Меншикову, Марина Майко сыграла Марию Меншикову.

А Светлана Дружинина главные роли сыграла в следующих кинофильмах: "За витриной универмага", "Дело было в Пенькове", "Где-то есть сын", "Одиночество".