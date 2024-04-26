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Пятница 26 апреля

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Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей

Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей
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34-летняя супруга Дмитрия Диброва прошла обследование и услышала неутешительный вердикт. Видео из кабинета попало в Сеть.

Лидер женского клуба для богатых домохозяек из Москвы по совместительству жена российского телеведущего Дмитрия Диброва посетила нескольких специалистов, каждый из которых занимается вопросами здоровья. 34-летняя Полина Диброва побывала сразу у трех врачей в одной и той же клинике: у стоматолога, подолога и трихолога.

И лишь только один трихолог огорошил ее новостью, которая повергла в шок. Разглядывая волосы звезды под аппаратом. Эксперт по волосам, а также дерматолог и косметолог в одном лице Юлия Башилова вынесла вердикт на всю Россию — во время записи видео.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Есть изменения толщины волос. Так называемый анизотрихоз. Одни волосы толще, другие тоньше. Это склонность к андрогенной алопеции, но это не приговор. Она на самом деле есть у 73% людей. У мужчин, к сожалению, андрогенная алопеция протекает плохо: возникает сразу фиброз и на этом месте больше никогда ничего не растет. У женщин все протекает намного более положительно: волосы просто истончаются, они становятся меньше в объеме", — огласил диагноз врач.

Напомним, ранее заслуженный мастер спорта России и по совместительству российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, посетила салон красоты. На тот момент еще 17-летняя Камила Валиева доверилась специалисту по волосам — стилисту, который улучшил ее локоны путем осветления.

"Тебе очень новый цвет волос! Всегда на стиле!" — зарядили позитивом фанаты.

Камила Валиева, как и Полина Диброва активна в соцсетях. На блог Камилы подписаны 1,4 млн человек, а на блог Полины 367 тысяч человек. По популярности их обеих превосходит коллега Дмитрия Диброва — поющая ведущая Ольга Бузова славится количеством подписчиков в размере 24 млн.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 19:16
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
YouTube / @narublevkerigelife✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: соцсети Полины Дибровой
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