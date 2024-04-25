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Четверг 25 апреля

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Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо"

Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо"
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Певица Жасмин, она же Сара Львовна Шор, – знаменитость российского шоу-бизнеса, чьи песни знают и любят люди всех возрастов. Однако, прежде всего, она счастливая мама, и о своем долгожданном ребенке она готова кричать на всю страну.

Брак артистки с первым супругом-бизнесменом продержался всего 10 лет. В 2006 году отношения закончились. Казалось бы, вполне печальная история любви, только все-таки в ней есть светлое пятно. Отношения принесли певице Жасмин большую радость — рождение сына Михаила, которого она полюбила всем сердцем.

Знаменитость снова вышла замуж во второй раз в 2011-м, стала супругой влиятельного миллионера Илана Шора. А уже годом позже Сару Львовну начали поздравлять с рождением дочери Маргариты. Малышка стала отдушиной для певицы Жасмин, хотя внешне похожа она больше на папу.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Статус мамы троих детей исполнительница хита "Дольче Вита" обрела в 2016 году, когда на свет появился ее второй сын — очаровательный Мирон. В это время заслуженной артистке РФ было уже 38 лет, но роды прошли прекрасно и ребенок стал для певицы Жасмин настоящим сокровищем.

Сегодня, 25 апреля 2024 года, звезда отмечает прекрасный праздник — восьмой день рождения своего младшего наследника. Артистка нечасто говорит о личном, однако по такому случаю поделилась радостью с поклонниками в Telegram.

"Уже целых 8 лет назад в жизни нашей семьи появилось маленькое чудо – наш Мирон", — написала в публикации певица Жасмин.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Она отметила, что мальчик раньше капризничал из-за сладостей и игрушек. Он даже ругался с сестренкой, а теперь таких ситуаций не возникает, ведь он растет настоящим мужчиной с массой положительных качеств личности.

Сын заслуженной артистки России растет, учится, познает мир и находит в нем много интересного для себя: школа, английский, шахматы, борьба, гитара, теннис, плавание, рисование. Мирону исполнилось совсем немного лет, но, по словам певицы Жасмин, он во всем хочет быть наравне со взрослыми.

Звездная мама хвалит именинника за смелость и наличие глобальной цели в жизни. Обычно дети те еще фантазеры, но Мирон уже определился со своим будущим. Однажды он станет совсем большим и самостоятельным, тем не менее близкие все равно его будут поддерживать. По крайней мере, так утверждает сама артистка.

"Мама и папа, и брат с сестренкой всегда будут рядом", — нежно обратилась к младшему сыну певица Жасмин.

ДНИ в Telegram

25 апреля 2024, 21:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

Певицей Жасмин стала благодаря помощи первого мужа.
Артистка примеряла разные образы.
Певица обладает аппетитными формами.
Сейчас Жасмин счастливо замужем во второй раз (с супругом Иланом Шором).
Артистка много работает.
Но уделяет время и воспитанию детей (с дочкой Маргаритой).
Во втором браке Жасмин родила дочь и сына, которого назвала Мирон.
В малыше певица души не чает.
А недавно артистка навестила родных в Дербенте.
За свою карьеру Жасмин завоевала множество наград.

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