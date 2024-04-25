Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо"

Певица Жасмин, она же Сара Львовна Шор, – знаменитость российского шоу-бизнеса, чьи песни знают и любят люди всех возрастов. Однако, прежде всего, она счастливая мама, и о своем долгожданном ребенке она готова кричать на всю страну.

Брак артистки с первым супругом-бизнесменом продержался всего 10 лет. В 2006 году отношения закончились. Казалось бы, вполне печальная история любви, только все-таки в ней есть светлое пятно. Отношения принесли певице Жасмин большую радость — рождение сына Михаила, которого она полюбила всем сердцем.

Знаменитость снова вышла замуж во второй раз в 2011-м, стала супругой влиятельного миллионера Илана Шора. А уже годом позже Сару Львовну начали поздравлять с рождением дочери Маргариты. Малышка стала отдушиной для певицы Жасмин, хотя внешне похожа она больше на папу.

Статус мамы троих детей исполнительница хита "Дольче Вита" обрела в 2016 году, когда на свет появился ее второй сын — очаровательный Мирон. В это время заслуженной артистке РФ было уже 38 лет, но роды прошли прекрасно и ребенок стал для певицы Жасмин настоящим сокровищем.

Сегодня, 25 апреля 2024 года, звезда отмечает прекрасный праздник — восьмой день рождения своего младшего наследника. Артистка нечасто говорит о личном, однако по такому случаю поделилась радостью с поклонниками в Telegram.

"Уже целых 8 лет назад в жизни нашей семьи появилось маленькое чудо – наш Мирон", — написала в публикации певица Жасмин.

Она отметила, что мальчик раньше капризничал из-за сладостей и игрушек. Он даже ругался с сестренкой, а теперь таких ситуаций не возникает, ведь он растет настоящим мужчиной с массой положительных качеств личности.

Сын заслуженной артистки России растет, учится, познает мир и находит в нем много интересного для себя: школа, английский, шахматы, борьба, гитара, теннис, плавание, рисование. Мирону исполнилось совсем немного лет, но, по словам певицы Жасмин, он во всем хочет быть наравне со взрослыми.

Звездная мама хвалит именинника за смелость и наличие глобальной цели в жизни. Обычно дети те еще фантазеры, но Мирон уже определился со своим будущим. Однажды он станет совсем большим и самостоятельным, тем не менее близкие все равно его будут поддерживать. По крайней мере, так утверждает сама артистка.

"Мама и папа, и брат с сестренкой всегда будут рядом", — нежно обратилась к младшему сыну певица Жасмин.