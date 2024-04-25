"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы

В то время, как Анастасия Заворотнюк проходит лечение от тяжелого онкологического заболевания вдали от посторонних глаз, ее дочь Анна продолжает вести активную светскую жизнь и делится своими переживаниями в социальных сетях.



Недавно Анна опубликовала в своем личном профиле фотографию, на которой она продемонстрировала новый образ в вязаной одежде от популярного бренда. В подписи к снимку дочь Заворотнюк поблагодарила бренд за сотрудничество и выразила свою любовь к вязаным вещам.



Однако, помимо демонстрации модных новинок, Анна также делится и своими заботами, связанными с болезнью матери. В одном из недавних постов она написала о том, как сложно ей справляться с этой ситуацией.

"Это действительно тяжелое время для нашей семьи", – призналась Анна. "Я стараюсь не унывать, но бывают моменты, когда меня переполняют эмоции. Мама – самый близкий мне человек, и я не могу смириться с тем, что ее здоровье так сильно ухудшилось".

Анна рассказала, что ее мать борется с болезнью изо всех сил и не теряет оптимизма. Однако сама Анна признается, что ей трудно наблюдать за тем, как ее любимый человек страдает. "Я стараюсь быть сильной для мамы и всей нашей семьи", – писала Анна. "Я верю, что она справится, но это требует огромных усилий и терпения. Я благодарна за поддержку, которую мы получаем, и это дает нам силы продолжать бороться".

Дочь Заворотнюк также поделилась своими мыслями о значении семьи и близких в трудные времена. Она подчеркнула, что именно поддержка и любовь окружающих помогают ей и ее семье справляться с этой сложной ситуацией.

Анна также призвала своих подписчиков ценить каждый момент, проведенный с близкими, и не принимать ничего как должное. Она подчеркнула, что ничто не может сравниться с любовью и поддержкой семьи.