С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024

Премия "Электронная Буква"-2024 представляет собой значимое событие в мире литературы и digital-технологий, призванное поддерживать и отмечать достижения в этой области.



С 25 апреля начинается прием произведений на премию "Электронная Буква"-2024, которая является крупнейшей литературной премией в России в области электронных и аудиокниг. Организатором премии является группа компаний "ЛитРес", которая поддерживает digital-авторов и чтецов, помогая открывать новые имена в литературе.

В этом году победителей будут выбирать такие известные актеры и литературные деятели, как Сергей Чонишвили, Марьяна Спивак, Антон Комолов, Константин Михайлов, Алексей Сальников, Ксения Буржская, Николай Жаринов и Зоя Яровицына.

Также в этом году была добавлена новая номинация – "Книга для экранизации", победителя которой выберут и наградят представители продюсерской компании "Среда".

Процесс приема работ начнется 25 апреля и продлится до 2 августа. Затем будут сформированы лонг-лист и шорт-лист, а лауреаты будут объявлены и награждены в марте 2025 года.

Участвовать в премии могут произведения, опубликованные для платного прочтения и прослушивания с 04.08.2023 по 02.08.2024. Общий призовой фонд в этом году составит более 24 миллионов рублей.

Экспертами премии станут представители различных сфер, такие как редакторы, критики, литературные обозреватели и блогеры. Специальное жюри оценит произведения, вошедшие в шорт-лист.

Подать заявку на участие и ознакомится с условиями можно на сайте премии.