72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках

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Четверг 25 апреля

06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела 18:04Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта 15:08Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР 12:18Тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов 09:08Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы 06:05Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты 03:10Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача 00:09Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля 21:05Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 18:02Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным
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72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках

72-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках
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Александр Розенбаум, несмотря на свои 72 года, остается активным и энергичным артистом. Певец не собирается уходить со сцены.

Гастрольный график Розенбаум наполнен выступлениями практически каждый день, и Розенбаум не планирует снижать интенсивность своей работы. Он называет себя трудоголиком, для которого работа на сцене является приоритетом.

Несмотря на свой возраст, Розенбаум признает, что сохранение формы и энергии для него не требует особых усилий. Он не придерживается специальных диет и зарядок, но признает важность активного образа жизни. Певец отмечает, что поддержание формы в его случае обусловлено как генетикой, так и активной жизненной позицией.

Кроме музыкальной карьеры, Розенбаум также занимается бизнесом. В Санкт-Петербурге он владеет сетью пивных заведений, которые пользуются популярностью у туристов и местных жителей. Певец отмечает, что в его молодости пивные были популярным местом для проведения времени, и он решил возродить эту традицию.

Розенбаум активно участвует в развитии своего бизнеса, однако он подчеркивает, что его роль заключается в творческой составляющей проекта, а организационные вопросы решают другие специалисты. Певец радует своих поклонников как музыкой, так и предложением качественных заведений.

В своей личной жизни Розенбаум гордится четырьмя внуками, но он не навязывает им свой творческий путь. Певец признает, что не видит в них желания следовать его стопам, и оставляет им свободу выбора. Важно для него поддерживать семейные связи и радоваться успехам и достижениям своих близких. Александр Розенбаум остается примером активности, трудолюбия и творческого подхода к жизни, продолжая радовать публику своими выступлениями и успешными предпринимательскими проектами.

ДНИ в Telegram

25 апреля 2024, 06:10
Александр Розенбаум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Prozvezd✓ Надежный источник

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