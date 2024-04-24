Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР

1. Какая актриса порадовала нас своей игрой во всех этих фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Отпуск за свой счет", "Любовь и голуби"?
А) Людмила Гурченко
Б) Наталья Тенякова
В)Нина Дорошина
2. Кто из актеров блистал во всех трех кинолентах "17 мгновений весны", "Молодая гвардия", "Война и мир"?
А) Вячеслав Тихонов
Б) Василий Лановой
В) Олег Табаков
3. Назовите актрису, которая снималась в этих 3 кинолентах: "Тайна"Черных дроздов", "Свадьба в Малиновке", "Карнавальная ночь".
А) Зоя Федорова
Б) Инна Ульянова
В) Тамара Носова
4. Укажите кто из актеров блистал во всех трех кинолентах: "7 стариков и одна девушка", "Джентльмены удачи", "Зайчик"?
А) Алексей Смирнов
Б) Георгий Вицин
В) Анатолий Папанов
5. Какая актриса снималась во всех этих фильмах: "Д`Артаньян и три мушкетера", "Белорусский вокзал", "Зеркало"?
А) Алиса Фрейндлих
Б) Маргарита Терехова
В) Любовь Соколова
6. Кто из советских актеров сыграл в этих трех фильмах: "Место встречи изменить нельзя", "Гардемарины, вперед!" и "12 стульев"?
А) Александр Абдулов
Б) Зиновий Гердт
В) Евгений Евстигнеев
7. Назовите актрису, которая снималась в этих трех кинолентах: "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Моя морячка".
А) Татьяна Васильева
Б) Ирина Муравьева
В )Людмила Иванова
Правильные ответы (проверьте себя):
1. — А) Людмила Гурченко
2. — А) Вячеслав Тихонов
3. — В) Тамара Носова
4. — Б) Георгий Вицин
5. — Б) Маргарита Терехова
6. — А) Александр Абдулов
7. — А) Татьяна Васильева