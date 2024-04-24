Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР

Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену

Певица МакSим делает все возможное, чтобы вернуться на сцену. Кризисный период не отбил у артистки желания продолжать карьеру. Марина Абросимова смогла завоевать сердца многих поклонников своим талантом и харизмой.