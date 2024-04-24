Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко

Как остаться красивой после родов? Нужно позаботиться о коже заранее! Обо всех тонкостях с читателями "Дни.ру" делится основатель бренда Roz Mary, химик-технолог Наталья Ткаченко.

Хочу раскрыть эту тему не только как химик косметолог и эксперт в уходе за кожей, но и как мама троих детей, которой удалось не заработать ни одной растяжки.

Самое главное правило для того, чтобы избежать растяжек – как ни банально бы это не звучало, это контроль веса. Беременность не тот период, когда нужно есть за двоих. Есть нужно для двоих, думая о пользе продуктов, но увеличивать объем калорий в 2 раза точно не нужно.

Дело в том, что у кожи есть определенные границы растяжимости. Чем больше растягивается кожа из-за увеличившихся объемов, тем больше вероятность того, что кожа не выдержит и начнется рваться. Ведь растяжки это и есть микро разрывы в дерме. И если избавиться от лишнего веса можно просто похудев, то растяжки убрать полностью практически невозможно. Поэтому так важно уделять внимание профилактике.

Следующий важный момент для поддержания упругости кожи – это качество питания. Например, если в рационе много сладкого, то с коллагеном в коже происходит реакция гликации. Это буквально склеивание коллагена глюкозой. Коллаген теряет свои функции, кожа становится менее упругой и растяжимой. В итоге вероятность растяжек гораздо выше.

Включайте в свой рацион растительный и животный белок, много зелени, овощей и ягод. Это будет полезно не только для малыша, но и будет прекрасной профилактикой образования растяжек.

Важно заботиться о коже и снаружи. Можно использовать мягкие скрабы ли аккуратно делать массаж сухой щеткой. Это улучшит кровообращение и питание кожи, а также усилит действие кремов, наносимых на кожу после такого пилинга. Очень важно увлажнять и питать кожу: сухая и обезвоженная кожа более подвержены растяжкам. Высший пилотаж, когда крем для тела содержит омолаживающие активы, они стимулируют синтез коллагена и укрепляют кожу. Например, омолаживающий крем для тела с Ресвератролом Roz Mary. Он не только питает и увлажняет кожу здесь и сейчас, но и дает накопительный эффект, повышая качество кожи.

Помимо кремов и пилингов рекомендую использовать масла. Кроме того, что они питают кожу, они дают хорошее скольжение и идеально подходят для самомассажа. Нанесите масло на живот, ягодицы, бедра, грудь и делайте по нему легкие круговые или пощипывающие массажные движения.

Отлично повышает упругость кожи контрастный душ. Лучше начать готовить тело к перепадам температуры еще до беременности. Во время беременности вода должна быть прохладная, но не ледяная и довольно теплая, но не обжигающая.

Физические упражнения просто необходимы беременным. Это будет полезно и для малыша и поможет маме после родов быстрее восстановить форму. Нагрузку и вид занятий подбираем с учетом рекомендаций врача, возраста и самочувствия.