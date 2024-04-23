Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции

Известная российская телеведущая Елена Летучая оказалась в центре внимания. Она сообщила о перенесенной операции из-за полученной травмы ноги.



Информацию о своем состоянии Летучая раскрыла редакции телеграм-канала "Звездач". По словам телеведущей, травма ноги привела к необходимости операции, и в настоящее время она передвигается на костылях.

Эта новость вызвала беспокойство у поклонников и коллег Лены Летучей. Ранее известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева также поделилась своим опытом с травмой ноги, отметив, что важно обращаться к врачу сразу после получения повреждения, чтобы избежать осложнений.

Помимо этого, ранее Лена Летучая высказывала свое мнение относительно возможности эмиграции. Ведущая отметила, что не планирует покидать Россию, несмотря на наличие американской визы. В ноябре 2023 года Летучая и ее супругу была утверждена американская виза на три года, однако они решили остаться на родине.

Эти события привлекли внимание общественности к личной жизни и здоровью известной телеведущей. Поклонники выражают свою поддержку и желают скорейшего выздоровления Лене Летучей, надеясь увидеть ее в эфире телевидения вновь.