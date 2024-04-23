Актрису Захарову заподозрили в новой беременности

Елена Захарова решила провести отпуск в Дубае в компании своей шестилетней дочери. Актриса выбрала престижный отель на берегу моря для своего отдыха.



В один из дней отпуска звезда сериала "Кадетство" опубликовала фотографию, на которой позировала в открытом купальнике. Подписчики в социальных сетях были восхищены стройной фигурой артистки, особенно учитывая ее 48 лет.

Комментарии поклонников не заставили себя ждать: "Ножки супер", "Прекрасная" – восторженно отмечали они. При этом некоторые пользователи интернета обратили внимание на небольшой выпуклый животик у Захаровой. Самые любопытные из них задали прямой вопрос: "Снова беременна? Можно поздравлять?". На это актриса не отреагировала, поскольку предпочитает держать свою личную жизнь подальше от публичности.

Елена Захарова известна своим скрытым подходом к личным делам. Она не делится информацией о своих романах и не разглашает имя своей дочери.

Известно лишь то, что актриса воспитывает малышку самостоятельно. Ее решение сохранять интимность своей жизни вызывает интерес у публики, которая с нетерпением ожидает новых работ и проектов от талантливой звезды экрана.

Напомним, что в 2017 году у актрисы родилась чудесная дочка. Наследница стала для звезды очень долгожданной, поэтому многие предполагали, что она не будет ее прятать. Однако артистка поступила с точностью до наоборот. Захарова шесть лет скрывала малышку и всеми силами старалась уберечь ее от любопытных глаз.

