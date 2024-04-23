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Вторник 23 апреля

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Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву

Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву
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Лера Кудрявцева вновь стала объектом внимания публики после воссоединения с бывшим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Разлука, вызванная алкогольной зависимостью спортсмена, длилась всего три месяца – теперь пара снова вместе.

Экстрасенс Аделина Панина предупреждает, что их отношения телеведущей известного шоу "Секрет на миллион" с горе-возлюбленным могут столкнуться с новыми трудностями. Панина утверждает, что Кудрявцева и Макаров находятся в кармических отношениях, где каждый должен пройти свой урок.

Специалист предсказывает, что союз вновь столкнется с проблемами, включая алкогольную зависимость Макарова. Экстрасенс считает, что эта история повторится и станет финальной ошибкой и точкой в отношениях пары.

Несмотря на оптимистичные надежды поклонников, Аделина Панина предвосхищает, что союз Кудрявцевой и Макарова не будет долгим. Она призывает к духовному росту и установлению личных границ в отношениях. Панина уверена, что Лера войдет в новые отношения, которые принесут ей счастье.

История Леры Кудрявцевой также омрачена прошлыми романами с барабанщиком Сергеем Ленюком и певцом Сергеем Лазаревым. Несмотря на сложности и трудности, которые могут ждать Кудрявцеву и Макарова в будущем, публика следит за развитием событий с интересом и надеждой на счастливый финал.

ДНИ в Telegram

23 апреля 2024, 16:01
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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