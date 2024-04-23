Хорошая новость: Алла Пугачева не одинока, а Максим Галкин* балует ненаглядную жену не только финансово. Интересная фотография супружеской пары разошлась по соцсетям, удивив миллионы поклонников.

Пока фанаты 78-летнего Евгения Петросяна ждут очередное пополнение в его семье и уже ничему не удивляются, у других возрастных артистов наклевываются мысли о том, что молодость не зависит от цифр в паспорте. Впрочем, мода на статус "пожилого родителя" появилась задолго до него, а в числе первопроходцев отметилась Алла Пугачева.

Примадонна выскочила замуж за молоденького душку, заплатила суррогатной маме — и вот что имеет в итоге: красавец Максим Галкин* под боком, чудные детки Лиза и Гарри подрастают. Насчет ребятишек ясно: они радуют пожилую Пугачеву своим интеллектуальным развитием и послушанием. При этом россияне недоумевают: в чем же прелесть языкастого муженька певицы, что она за него вышла?

Может показаться, что истинный ответ на этот вопрос знает Евгений Петросян, жена которого уверяет, что он в свои 78 держится огурчиком. Но зачем его спрашивать, если Алла Пугачева и сама делает жирные намеки.

Утром 23 апреля в Сети стало распространяться фото Примадонны с ее благоверным. Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался.

* Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ