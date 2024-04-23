Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке

Прекрасно знаете кинематограф СССР? Тогда вы точно дадите правильные ответы! Проверим?



В СССР появились настоящие шедевры кинематографа, которые не смог повторить ни один человек ни в Америке, ни во Франции, ни в Англии, ни в Китае. Советская эпоха подарила нам превосходные черно-белые фильмы, а когда прогресс вышел на новый уровень, цветные фильмы стали настоящим прорывом в искусстве кино.

С тех пор вышло много фильмов: комедии, мелодрамы, драмы, триллеры, детективы... Однако никто не смог повторить советские шедевры. Пройдите тест, который покажет, готовы ли вы отгадать советские киноленты всего по одному кадру с женщиной в платочке.

Всего 5 картинок, на каждую дано три варианта ответа — "а", "б", "в". Попробуйте дать правильные ответы, а итоги подведем в конце. Готовы начинать тест?

1) Как называется советский фильм с актрисой в платочке?

а — Москва слезам не верит

б — Артистка из Грибова

в — Карнавал

2) К какому кино СССР относится этот кадр?

а — Тихий Дон

б — Стряпуха

в — Семь стариков и одна девушка

3) Как называется советская лента с дамой в платочке?

а — Дело было в Пенькове

б — 12 стульев

в — Это мы не проходили

4) Какое название имеет кинолента СССР?

а — Калина красная

б — Не ходите, девки, замуж

в — Женитьба Бальзаминова

5) Как называется советский фильм с женщиной в платочке?

а — Вам и не снилось

б — Чучело

в — Приходите завтра

Смотрите правильные ответы на тест:

1) в — Карнавал; 2) а — Тихий Дон; 3) в — Это мы не проходили; 4) б — Не ходите, девки, замуж; 5) а — Вам и не снилось.