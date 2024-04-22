Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать

Чтобы работать с эмоциями, нужно понять – все происходящее вокруг не так важно. Имеет значение лишь то, что происходит внутри.



Стоит принять себя, свои состояние и работать с ним, рассказал "Дни.ру" Александр Вааль — основатель компании "Vaal Academy", автор трансформационных практик и тренингов.

Почему эмоции так важны

Эмоции — значимая часть жизни каждого человека, но в силу стереотипов и социальных установок многие предпочитают их не проживать, а подавлять. В результате накапливается напряжение, и его уже невозможно выдержать.



Когда напряжение достигает пика, человек может сорваться или впасть в депрессивное расстройство. Еще одним частым видом подавления эмоций становится их заедание или эмоциональный "зажор", когда остановиться просто невозможно, пока не опустошится холодильник.



Так возникают проблемы с лишним весом. Потому эффективнее не ограничивать себя в еде, а работать с осознанностью.



Как справиться с напряжением при РПП

Ежедневно выполняйте простые практики, которые не требуют спортивной подготовки или соблюдения специальной диеты.



Выполняйте массаж под музыку:



Простукивайте кончиками пальцев каждую клеточку тела в течение 3 минут, чтобы расслабить кожу;

Расслабьте мышцы с помощью простукиваний ладонью «лодочкой»: простукивайте тело в течение 3 минут;

Сложенными в кулак пальцами простучите каждую клеточку в течение 3 минут, так вы взаимодействуете с костями.

Обязательно глубоко дышите, следите за своим состоянием. Техника помогает эффективно "доставать" энергию, выполнять ее лучше с утра под приятную расслабляющую музыку и, конечно, улыбаться.

Простые практики, которые помогают работать с состоянием

Уделяйте внимание эмоциональной гигиене. Это простой комплекс инструментов, позволяющих прожить свои эмоции экологично и без вреда для ментального здоровья.



Когда внутри все сжато, невозможно проявить свои качества, улучшить физическое состояние и постройнеть. Позволяйте себе освобождать внутренний зажим, проявляйтесь:



Плачьте или смейтесь, если хочется, не скрывайте свои чувства;

Отмечайте свое внутреннее состояние, при этом используйте правило трех: заметили, остановились и изменили отношение к ситуации;

Постоянно благодарите за все хорошее, что происходит в вашей жизни;

Регулярно проводите уборку, избавляйтесь от старых вещей, отживших себя отношений и эмоций, которые тяготят.

Регулярная работа с эмоциональным состоянием обязательно приведет к позитивным изменениям.



Как научиться работать с эмоциями

Избавиться от стресса поможет уход от оценочных суждений и размышлений на тему, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Не сравнивайте себя с другими людьми.

