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Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать

Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать
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Чтобы работать с эмоциями, нужно понять – все происходящее вокруг не так важно. Имеет значение лишь то, что происходит внутри.

Стоит принять себя, свои состояние и работать с ним, рассказал "Дни.ру" Александр Вааль — основатель компании "Vaal Academy", автор трансформационных практик и тренингов.

Александр Вааль. Фото: пресс-служба

Почему эмоции так важны

Эмоции — значимая часть жизни каждого человека, но в силу стереотипов и социальных установок многие предпочитают их не проживать, а подавлять. В результате накапливается напряжение, и его уже невозможно выдержать.

Когда напряжение достигает пика, человек может сорваться или впасть в депрессивное расстройство. Еще одним частым видом подавления эмоций становится их заедание или эмоциональный "зажор", когда остановиться просто невозможно, пока не опустошится холодильник.

Так возникают проблемы с лишним весом. Потому эффективнее не ограничивать себя в еде, а работать с осознанностью.

Как справиться с напряжением при РПП

Коллаж "Дни.ру" при использовании фото David Oxberry / moodboard / www.globallookpress.com

Ежедневно выполняйте простые практики, которые не требуют спортивной подготовки или соблюдения специальной диеты.

Выполняйте массаж под музыку:

  • Простукивайте кончиками пальцев каждую клеточку тела в течение 3 минут, чтобы расслабить кожу;

  • Расслабьте мышцы с помощью простукиваний ладонью «лодочкой»: простукивайте тело в течение 3 минут;

  • Сложенными в кулак пальцами простучите каждую клеточку в течение 3 минут, так вы взаимодействуете с костями.

Обязательно глубоко дышите, следите за своим состоянием. Техника помогает эффективно "доставать" энергию, выполнять ее лучше с утра под приятную расслабляющую музыку и, конечно, улыбаться.

Коллаж "Дни.ру" при использовании фото CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

Простые практики, которые помогают работать с состоянием

Уделяйте внимание эмоциональной гигиене. Это простой комплекс инструментов, позволяющих прожить свои эмоции экологично и без вреда для ментального здоровья.

Когда внутри все сжато, невозможно проявить свои качества, улучшить физическое состояние и постройнеть. Позволяйте себе освобождать внутренний зажим, проявляйтесь:

  • Плачьте или смейтесь, если хочется, не скрывайте свои чувства;

  • Отмечайте свое внутреннее состояние, при этом используйте правило трех: заметили, остановились и изменили отношение к ситуации;

  • Постоянно благодарите за все хорошее, что происходит в вашей жизни;

  • Регулярно проводите уборку, избавляйтесь от старых вещей, отживших себя отношений и эмоций, которые тяготят.

Регулярная работа с эмоциональным состоянием обязательно приведет к позитивным изменениям.

Как научиться работать с эмоциями

Избавиться от стресса поможет уход от оценочных суждений и размышлений на тему, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Не сравнивайте себя с другими людьми.

Так вы избавитесь от сильного напряжения и слива энергии, перестанете заедать и начнете жить более счастливую и цельную жизнь в ладу с собой.

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22 апреля 2024, 00:02
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Фоторепортаж

Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии

Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com
Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/www.globallookpress.com
Фото: из личного архива Александра Амаранатхи и Нади Сок

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