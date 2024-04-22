Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать

Стоит принять себя, свои состояние и работать с ним, рассказал "Дни.ру" Александр Вааль — основатель компании "Vaal Academy", автор трансформационных практик и тренингов.
Почему эмоции так важны
Эмоции — значимая часть жизни каждого человека, но в силу стереотипов и социальных установок многие предпочитают их не проживать, а подавлять. В результате накапливается напряжение, и его уже невозможно выдержать.
Когда напряжение достигает пика, человек может сорваться или впасть в депрессивное расстройство. Еще одним частым видом подавления эмоций становится их заедание или эмоциональный "зажор", когда остановиться просто невозможно, пока не опустошится холодильник.
Так возникают проблемы с лишним весом. Потому эффективнее не ограничивать себя в еде, а работать с осознанностью.
Как справиться с напряжением при РПП
Ежедневно выполняйте простые практики, которые не требуют спортивной подготовки или соблюдения специальной диеты.
Выполняйте массаж под музыку:
Простукивайте кончиками пальцев каждую клеточку тела в течение 3 минут, чтобы расслабить кожу;
Расслабьте мышцы с помощью простукиваний ладонью «лодочкой»: простукивайте тело в течение 3 минут;
Сложенными в кулак пальцами простучите каждую клеточку в течение 3 минут, так вы взаимодействуете с костями.
Обязательно глубоко дышите, следите за своим состоянием. Техника помогает эффективно "доставать" энергию, выполнять ее лучше с утра под приятную расслабляющую музыку и, конечно, улыбаться.
Простые практики, которые помогают работать с состоянием
Уделяйте внимание эмоциональной гигиене. Это простой комплекс инструментов, позволяющих прожить свои эмоции экологично и без вреда для ментального здоровья.
Когда внутри все сжато, невозможно проявить свои качества, улучшить физическое состояние и постройнеть. Позволяйте себе освобождать внутренний зажим, проявляйтесь:
Плачьте или смейтесь, если хочется, не скрывайте свои чувства;
Отмечайте свое внутреннее состояние, при этом используйте правило трех: заметили, остановились и изменили отношение к ситуации;
Постоянно благодарите за все хорошее, что происходит в вашей жизни;
Регулярно проводите уборку, избавляйтесь от старых вещей, отживших себя отношений и эмоций, которые тяготят.
Регулярная работа с эмоциональным состоянием обязательно приведет к позитивным изменениям.
Как научиться работать с эмоциями
Избавиться от стресса поможет уход от оценочных суждений и размышлений на тему, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Не сравнивайте себя с другими людьми.
Так вы избавитесь от сильного напряжения и слива энергии, перестанете заедать и начнете жить более счастливую и цельную жизнь в ладу с собой.