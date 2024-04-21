Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР

В Советском Союзе имя Джуны Давиташвили стало знаковым, а ее персона – феноменом. Более 8 лет ее уже нет с нами. Забыты оказались и сенсационные методики, которыми она делилась с поклонниками своего неординарного ремесла.

Золотая эпоха СССР давно в прошлом, и сегодня люди привыкли лишь предаваться ностальгии по давно минувшим дням. Но что, если сделать исключение, и попробовать повторить гимнастику по рекомендации звездного экстрасенса СССР? Неспроста же Джуна поделилась! Давайте начнем 16 упражнений!

Упражнение 1

Поднимите руки над головой, соедините ладони и пальцы, смотрят вверх. Стойте с ногами на ширине плеч. Сжимайте ладони вместе, фокусируясь на области у основания больших пальцев, возле запястий. Выполните до 30 сжатий.

Упражнение 2

Соедините ладони в области правого плеча, пальцы направлены вверх, локти разведены в стороны. Сжимайте ладони с такой же интенсивностью, как в первом упражнении. Повторите до 30 раз и выполняйте дважды в день, как наставляла Джуна.

Упражнение 3

Повторите упражнение 2, но держите ладони на уровне левого плеча.

Упражнение 4

Повторите упражнение 2, но держите ладони в области середины грудной клетки.

Упражнение 5

Держите руки на уровне солнечного сплетения, ладони соприкасаются, пальцы смотрят вниз. Сжимайте ладони, фокусируясь на области у основания больших пальцев, возле запястий. Выполните 30 сжатий и повторяйте дважды в день. Такую рекомендацию дала Джуна.

Упражнение 6

Стоя с ногами на ширине плеч, медленно поднимите руки вверх, затем согните их в локтях, отведите в стороны и назад, стараясь соединить лопатки. Ощутите напряжение мышц спины. Попробуйте соединить лопатки 2-3 раза, затем опустите руки.

Упражнение 7

Встаньте, расставив ноги на уровне плеч. Выполните шаг вправо, растягивая стопу. Затем медленно поднимите правую руку вверх, описывая дугу ладонью ото лба до затылка. После этого протяните руку через правое плечо вперед, сгибая её в локтевом суставе. Во время движения руки она должна быть параллельна вашему торсу, как подчеркивала Джуна. Проведите рукой вдоль тела, скользя по бокам, ягодицам и вдоль правого бедра, при этом скручивайте спину и чувствуйте, как напряжение достигает области копчика. Наконец, поверните голову в сторону движущейся руки.

Упражнение 8

Повторите упражнение 7, но отведите в сторону левую ногу.

Упражнение 9

Положите левую руку на затылок, правую руку отведите назад на уровне плеч. Отведите правую ногу в сторону, согните в колене и сделайте 9 пружинящих движений. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение, поменяв конечности.

Упражнение 10

Разместите правую руку на спинке стула. Левую руку тяните вверх и в сторону с ладонью, обращенной вниз. Вытяните левую ногу в сторону, держа носок на вытянутой ноге. Выполняйте круговые движения на левое бедро по часовой стрелке, стараясь увеличить интервал. Затяните мышцы спины, чувствуя, как напрягается область вокруг копчика. Повторите движение от 20 до 30 раз. После этого, как говорила Джуна, вернитесь в начальное положение и повторите упражнение, поменяв руки и ноги местами: левая рука на спинке стула, а правая нога в стороне.

Упражнение 11

Встаньте на носки с сомкнутыми ногами, руки держите вдоль тела. Совершайте эластичные движения в области лодыжек, не касаясь коленями пола и отводя пятки назад до касания бедер. Повторите это движение 19 раз.

Упражнение 12

Соедините ноги вместе, отведите правую ногу в сторону и поверните правое плечо назад, создавая скручивание в спине и ощущая напряжение в мышцах спины. Правой рукой оказывайте давление на мышцы в области поясницы на уровне почек, выполняя наклон назад. Так велела Джуна.

Упражнение 13

Повторите упражнение 12, но отведите левую ногу.

Упражнение 14

Стойте, расставив ноги на уровне плеч. Начните с нежного поглаживания рук, после чего переходите к легкому массажу ног, двигаясь сверху вниз. Уделите особое внимание массажу области ахиллового сухожилия, а затем выполняйте более энергичные движения, массируя мышцы голени и бедра снизу вверх.

Упражнение 15

Снова встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Согните руки в локтях: правую руку держите на уровне пупка ладонью вниз, левую – в области верхнего края грудины, также ладонью вниз. Медленно сближайте руки на расстояние 5-7 см, а затем возвращайте их в исходное положение. Выполняйте эти компрессионные движения перед туловищем в течение 30 секунд. После смены положения рук повторите движения еще 30 секунд, как делала Джуна. Завершите упражнение массажем передней части грудной клетки и области запястий каждой рукой поочередно, сначала правой, потом левой, по 30 секунд в каждую сторону, следуя по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Упражнение 16

Расставьте ноги на ширине плеч. Выполните плавные поглаживания по туловищу, рукам и ногам сверху вниз, словно ваши руки скользят по поверхности тела. Вернитесь в исходное положение, при этом легко кашляните, как будто вы очищаете горло.

Регулярно делайте эти 16 упражнений, как советовала звездный экстрасенс Джуна, и увидите результат!