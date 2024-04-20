Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Пятница 19 апреля

00:17Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта 21:57Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 18:00Воробьев: Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроют в начале следующего года 17:26Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве 16:28Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 14:10Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 13:05Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 12:41В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону 12:08Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 10:32Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака 09:01Актер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье 06:12Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники 03:29Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка? 00:34Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 22:19Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 20:13Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18:00Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении" 16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей 00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 06:28Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 03:09Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы 00:53"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь 00:14Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь? 22:33Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото 18:50Постарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 16:33"Не могу и не буду плакать": жена Газманова склонилась у иконы 14:07Необычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию 13:06Уход 31-летнего Давы после успеха на ТНТ стал неожиданностью 11:53Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта

Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта
231

Василий Михайлович Вакуленко, более известный как Баста, российский рэп-исполнитель, продюсер и актер, отмечает свой 44-й день рождения. Его карьера насыщена музыкальными успехами, а также активной общественной деятельностью.

Родившись 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону, Баста начал свой творческий путь еще в начале 2000-х годов и с тех пор завоевал сердца миллионов поклонников. Одним из ключевых моментов в карьере Басты стало создание лейбла "Газгольдер", который стал площадкой для молодых исполнителей и позволил им раскрыть свой потенциал. Благодаря этому проекту многие артисты получили шанс проявить себя на большой сцене и стать известными.

Баста известен не только как музыкант, но и как общественный деятель. Он активно выступает за защиту животных, участвует в благотворительных акциях и поддерживает социальные проекты. Его голос имеет вес в общественной жизни страны, и он не раз поднимал важные для общества темы в своих песнях.

Несомненно, одним из самых ярких моментов в карьере Василия стала его победа на "Битве Хоров" в 2013 году. Это событие принесло ему широкую известность и признание коллег по цеху. После этой победы карьера рэпера пошла в гору, и его популярность продолжает расти до сих пор.

Баста неоднократно демонстрировал свой талант не только как исполнитель, но и как актер. Его роли в кинофильмах "Королек-птичка певчая" и "Елки" получили признание зрителей и критиков. Работа над саундтреками к фильмам также добавила ему новых поклонников.

В 2016 году стало известно, что рэп-исполнитель стал наставником 4-го сезона проекта "Голос". Компанию ему составили Полина Гагарина, Александр Градский и Григорий Лепс.

Несмотря на все трудности и испытания, с которыми ему пришлось столкнуться на своем пути, Баста остается верен своим принципам и творческим убеждениям. Его песни отражают разнообразные аспекты жизни, вызывая отклик у слушателей и заставляя задуматься.

Важно отметить, что Баста не только талантливый музыкант, но и любящий отец. Он посвящает много времени своей семье и старается быть примером для своих детей. Его отношения с супругой также вызывают восхищение у его поклонников.

ДНИ в Telegram

20 апреля 2024, 00:17
Баста. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press
Дни.ру✓ Надежный источник

Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы

Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы
О ее красоте и молодости можно было слагать легенды. Поклонники едва ли не падали штабелями при взгляде на очаровательную актрису, когда та была замужем за Гелой Месхи. А потом – развод.

Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве

Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве
Наследница Примадонны российской эстрады не останавливается на достигнутом. Кристина Орбакайте продолжает искать новые пути для самовыражения и вдохновляет своим примером многих артистов. В последнее время в мире музыки все становится подвержено инновациям.

Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк

Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк
В пятницу 19 апреля около 13 часов дня на официальной странице знаменитости появилось несколько строк, которые подтвердили подозрения поклонников. В этом году младшей дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" исполняется уже шесть лет.

Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР

Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР
Истинные поклонники фильмов СССР могут пересматривать любимое кино по многу раз. Давайте проверим, сможете ли вы вспомнить имена артистов и отличить правду от вымысла. 1.

Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину

Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину
Дима Билан, известный своим желанием сохранять приватность личной жизни, вновь оказался в центре внимания. Это случилось после появления новостей о возможном ожидании им ребенка. В последних интервью певец высказывал желание создать семью и стать отцом, но пока не подтвердил никаких планов на этот счет.

Выбор читателей

18/04ЧтвНи свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18/04ЧтвДочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 19/04ПтнТеперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 18/04ЧтвКрепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 18/04ЧтвВы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 18/04ЧтвСостояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось