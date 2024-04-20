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Суббота 20 апреля

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Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет

Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет
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В истории отечественного спорта есть имена, которые гремят на весь мир так, что их невозможно не услышать. Елена Вяльбе – непревзойденная и уникальная в своем роде лыжница, которая знаменита на весь мир.

20 апреля 2024 года легендарной спортсменке исполнилось 56 лет. Она продолжает вдохновлять миллионы людей своим примером и достижениями. Трижды олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Елена Вяльбе олицетворяет силу духа и твердость характера.

В детстве она носила простую фамилию Трубицына, что досталась ей от отца, который рано покинул семью и трудился водителем такси. В спорт сегодняшняя именинница попала по счастливому совпадению — была возможность тренироваться около дома.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Ранние годы жизни спортсменки были наполнены упорным трудом и неустанной верой в себя, несмотря на все препятствия. Ее история Елены Вяльбе вдохновляет: обычная девочка, проживавшая в Магадане в стесненных условиях, где каждый день был испытанием, в конце концов стала прославленной и успешной чемпионкой, которая пронесла каждую свою победу как корону.

С первых соревнований на лыжне до вершин олимпийского пьедестала Вяльбе демонстрировала, что успех достигается постоянным кропотливым трудом. В личной жизни тоже пришлось поискать настоящее счастье. С первым супругом Урмасом, который приходился лыжнице коллегой, звезда спорта не обрела того, что хотела в делах амурных, зато от мужа появился сын, а также Елена оставила себе его эстонскую фамилию Вяльбе. Лишь по втором браке с предпринимателем Максимом все сложилось как надо. От него чемпионка родила двух дочерей.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Примечательно, что в третий раз Елена Вяльбе стала мамой в 45 лет. Вот кто точно дает понять, что достижения возможны в любом возрасте и при любом жизненном раскладе. Отметим, что даже после завершения спортивной карьеры, она не перестала быть примером для подражания, продолжая работать на благо российского спорта и поддерживать молодые дарования.

За годы карьеры в СССР и в России Елена Вяльбе доказала, что сила воли и твердость духа могут привести к любой цели, какой бы она ни была. Каждый новый день – это возможность стать лучше, сильнее, мудрее. И пусть сегодняшний день рождения Елены Вяльбе будет напоминанием для всех нас о том, что настоящие чемпионы не стареют душой, их огонь горит вечно, освещая путь следующим поколениям спортсменов.

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20 апреля 2024, 09:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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