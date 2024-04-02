Меган Маркл наотрез отказалась мириться с онкобольной Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон стремится к примирению с Меган Маркл и принцем Гарри, но Маркл не проявляет в этом заинтересованности. Об этом сообщил источник, предпочитающий оставаться анонимным.



Последние месяцы становятся для королевской семьи Великобритании серией тяжелых испытаний. После смерти королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года, в начале февраля этого года стало известно, что у Карла III обнаружили рак. Вскоре после этого появились тревожные новости о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит химиотерапию.

По информации издания, Кейт Миддлтон пригласила Меган Маркл и принца Гарри, а также их детей, на встречу в попытке прекратить семейные разногласия. Однако, по некоторым данным, оказавшимся в распоряжении таблоидов, Маркл не настроена на примирение со своей семьей и не собирается возвращаться в Лондон.

Пока официальный диагноз болезни Миддлтон не разглашается, но некоторые источники сообщают, что это рак толстой кишки. В такой непростой ситуации Кейт Миддлтон пытается стабилизировать семейные отношения, надеясь на ближе связь между своими и детьми Меган и Гарри, чтобы они стали более близкими.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кейт Миддлтон отсутствовала на торжественной пасхальной службе. В тот день ни Кейт, ни всей ее семьи вообще не было в Виндзоре. Примечательно, что чуть более недели назад она еще находилась именно там, поскольку после выписки из больницы после операции Миддлтон переехала в коттедж Аделаида, который находится рядом с королевским замком



