"Привезли на скорой": после операции Орлову вынудили лежать в коридоре

Ведущая популярного в России шоу "Дом-2" получила незабываемый опыт. Она решила рассказать о том, что случилось в больнице, не сразу. Подписчики узнали подробности, когда прошло довольно много времени.

Порой в бесконечном потоке насущных проблем голова идет кругом от невыполненных задач и стрессовых ситуаций. Увы, при напряженном графике забота о здоровье часто отодвигается на второй план. Участники популярного телепроекта "Дом-2" напоминают нам о важности бережного отношения к своему состоянию, а ведущая шоу Ольга Орлова подкрепляет рекомендации реальными примерами.

В свои 46 лет знаменитость выглядит молодой и подтянутой, поскольку правильное питание и спорт сопровождают ее долгие годы. Более того, в прошлом году Ольга Орлова стала мамой, выносив дочь самостоятельно. Это вызвало еще больше доверия у поклонников к ее советам о здоровом образе жизни.

Впрочем, не всегда телеведущая могла похвастаться возможностью получить такие услуги, которые при ее нынешнем финансовом положении считаются легкодоступными. В детстве наша красавица шоу "Дом-2" прошла целое испытание, которое помнит по сей день. Ольга Орлова поделилась подробностями на официальной страничке в Telegram.





"Я до сих пор вспоминаю, как меня в 13 лет привезли с аппендицитом на скорой. После операции я оказалась лежать в коридоре с такими же детьми, как я, которым не нашлось места в палате. В то время было реально сложно найти хорошие условия в больнице", — написала знаменитость в аккаунте 2 апреля.

Задумываясь о том, как стесненные обстоятельства вынудили ее лежать в коридоре, Ольга Орлова старается обеспечить маленькую дочь Анну всем необходимым. Благо, сейчас ведущая шоу "Дом-2" имеет не только деньги, но и хорошие связи, поэтому запланированные визиты в учреждения медицинского профиля для нее проходят комфортно.