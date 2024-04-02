"Она умерла": Стас Садальский заявил о Татьяне Васильевой

Российский артист Стас Садальский собрал дома гостей. Ничего не подозревающий Прохор Шаляпин по традиции улыбался во все 32 зуба, как вдруг хозяин дома произнес шокирующие слова.

Когда у артиста пропадает его профессиональный навык вызывать интерес у публики, он либо уходит в тень, либо придумывает идеи, как можно оригинально вернуть популярность. К сожалению, выдающийся кинодеятель Стас Садальский начал прибегать к оскорблениям в адрес своей коллеги Татьяны Васильевой, чтобы вызвать шумиху.

Что ж, видимо, на большее у него фантазии не хватило. А дело было так: в гости к 72-летнему актеру пришел певец Прохор Шаляпин, который включил камеру и начал общаться со Стасом Садальским на тему взаимоотношений с известными женщинами. Когда речь зашла о звезде фильма "Самая обаятельная и привлекательная", хозяин дома будто бы позабыл о морали.

"Она умерла", — так Стас Садальский заявил о Татьяне Васильевой и скорчил гримасу.

Собеседник актера тут же постарался исправить положение, понимая, что мужчина уже перегнул палку. Прохор Шаляпин лично обратился к Татьяне Васильевой и попытался найти нужные слова, чтобы оправдать поведение своего 72-летнего друга.

Певец заявил, что все собравшиеся любят артистку, но Стас Садальский предпочел промолчать. Вдобавок он перебил гостя, ляпнув, что тот якобы когда-то "клеился" к Татьяне Васильевой на ВДНХ.

Судя по видео, которое разместил в "Историях" микроблога Прохор Шаляпин, прощения перед звездой советского кино Стас Садальский так и не попросил, а только лишь продолжил кривляться на камеру, пытаясь рассмешить окружающих. Татьяна Васильева на заявление коллеги публичной реакции пока не выражала.