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Вторник 2 апреля

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Три ироничные загадки о звездах шоу-бизнеса: проверьте свою эрудицию

Три ироничные загадки о звездах шоу-бизнеса: проверьте свою эрудицию
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"Дни.ру" подготовили увлекательное испытание для веселых интеллектуалов! Сможете дать верные ответы без подсказок? Тогда вперед!

В любом возрасте загадки заставляют мозг работать и развивают логическое мышление. Тренировка ума — отличный способ блеснуть интеллектом играючи. Специально для вас "Дни.ру" придумали три ироничные загадки о звездах шоу-бизнеса. И только самые сообразительные смогут разгадать их все.

Итак, умники и умницы, проверьте свою смекалку и чувство юмора! Правильные ответы ждут вас в конце.

Загадка номер 1

Эти звезды шоу-бизнеса не ждут автобус, а ездят на такси. Они охотнее посетят элитное кафе, чем дешевую столовую. Звезды шоу-бизнеса скорее хотят засветиться в кино, чем в театре. Вопрос: одежда какого цвета этим звездам шоу-бизнеса нравится больше — янтарного или индиго?

Загадка номер 2

Представьте, что Ольга Бузова пришла гости к Юрию Куклачеву. В каждом из четырех углов комнаты он показал ей по одной лежанке, на каждой из которых лежало по три кошки, и каждая кошка имела при себе одного котенка. Вопрос: сколько ног было в комнате?

Загадка номер 3

Допустим, бомж Валера мечтал о паре носков с автографом жены Петросяна, но на покупку ему не хватало 5 миллионов рублей. Сам Петросян тоже мечтал о паре носков с автографом своей жены, но ему недоставало всего 1 рубля. Тогда бомж Валера и Евгений Петросян решили купить хотя бы одну пару на двоих, но им все равно не хватило 1 рубля. Вопрос: какова стоимость пары носков с автографом жены Петросяна?

Правильные ответы

Загадка номер 1: эти звезды шоу-бизнеса выбирают одежду цвета индиго, потому что по странному стечению обстоятельств отдают предпочтение несклоняемым существительным (такси, кафе, кино).

Загадка номер 2: всего четыре ноги — две ноги Юрия Куклачева и еще две ноги Ольги Бузовой. У кошек и котят не ноги, а лапы.

Загадка номер 3: исходя из шуточной истории, стоимость пары носков жены Петросяна — 5 миллионов рублей, а у бомжа Валеры денег нет вообще.

2 апреля 2024, 06:20
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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