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Вторник 2 апреля

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Потерял волосы и всех рассмешил: три ярких конфуза Иосифа Пригожина

Потерял волосы и всех рассмешил: три ярких конфуза Иосифа Пригожина
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В день рождения продюсера стоит улыбнуться иронии судьбы, которая сделала его жизнь такой непредсказуемой и интересной. Рассказываем, из-за чего Иосиф Пригожин попадал в неловкое положение.

Муж певицы Валерии, имя которого не раз звучало в новостных заголовках, отмечает свой день рождения 2 апреля 2024 года. По случаю 55-летия продюсера "Дни.ру" предлагают вспомнить три ярких конфуза, в которых Иосиф Пригожин — главный герой.

1. С треском провалился в статусе артиста

Супруг певицы Валерии мечтал стать певцом, но все пошло не по плану. Впрочем, у особых почитателей его таланта, есть возможность послушать его "соловьиную трель". В молодости Иосиф Пригожин выпустил кассету со своими песнями, а отдельные композиции даже есть на Youtube.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

2. Стал предметом насмешек

В нулевых продюсер получил от публики прозвище Шрек из-за внешнего сходства с персонажем мультфильма, однако постарался не ударить в грязь лицом. А через некоторое время появились мемы (шуточные картинки и прочее, — Прим. ред.) на другие темы, где фигурирует Иосиф Пригожин. Сейчас многие подростки воспринимают мужчину как комичную фигуру, даже не догадываясь, что Пригожин стоял у истоков современной эстрады.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

3. Потерял драгоценную шевелюру

В юности продюсер обладал роскошной копной волос, которая от природы достается лишь избранным. Зато теперь на макушке мужа певицы Валерии нет ни одной волосинки. Гладкая голова Иосифа Пригожина сияет в свете прожекторов, пока коллеги с чувством стиля советуют ему носить парик.

Полезный навык успешной медийной личности — умение посмеяться над собой и уверенно двигаться дальше. Конфузы, как зеркала, отражают не только уникальность нашего именинника Иосифа Пригожина, но и сложности, которые сопровождают творческих людей по пути на Олимп шоу-бизнеса.

2 апреля 2024, 03:04
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

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