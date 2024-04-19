Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы

О ее красоте и молодости можно было слагать легенды. Поклонники едва ли не падали штабелями при взгляде на очаровательную актрису, когда та была замужем за Гелой Месхи.

А потом – развод. Да уже третий по счету! Пережив горечь разочарований в личной жизни Екатерина Климова цеплялась за работу как за соломинку, ведь четверо детей сами себя не прокормят.

Материнское счастье в детях, даже если речь идет о такой яркой и выдающейся женщине, как она. Распрощавшись с иллюзиями о прошлых кавалерах, артистка стала формально пахать на работе, неустанно бегая с одних съемок на другие. И что же теперь перед нами — шедевр. Екатерина Климова анонсировала выход новинки кинематографа, в которой чувство любви важнее всего.

В своем официальном аккаунте 18 апреля знаменитость опубликовала афишу ленты "Горький 53". В нем звезда исполнила главную роль — женщину с багажом хлопот взрослой жизни, которая следует зову своего чуткого сердца.

"Случайная встреча с бывшей любовью разделит жизнь замужней Лиды на "до" и "после" — этими словами Екатерина Климова сообщила о резком повороте судьбы своей героини.

Фанаты заваливают актрису позитивными комментариями, желая скорее полюбоваться ею на экране. Сделать это можно будет уже 23 апреля в онлайн-режиме.

"А мне нравится Климова. Очень жду этот сериал. Актерский состав очень хороший", "Очень люблю Катю! Одна из самых красивых женщин российского кино!" — отмечают в комментариях.