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Пятница 19 апреля

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Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину

Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину
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Дима Билан, известный своим желанием сохранять приватность личной жизни, вновь оказался в центре внимания. Это случилось после появления новостей о возможном ожидании им ребенка.

В последних интервью певец высказывал желание создать семью и стать отцом, но пока не подтвердил никаких планов на этот счет. Сам артист опроверг информацию о предстоящем пополнении в семье и заверил, что в случае такого события обязательно сообщит об этом публично.

В настоящее время главное место в жизни Димы Билана занимают его родители. Певец отметил день рождения своей мамы Нины Дмитриевны, выразив ей свою нежную любовь и признание. Недавно он опубликовал совместное фото с матерью и поздравил ее с этим особенным днем.

Стоит отметить, что сейчас Билан проживает за городом, однако недавно приобрел квартиру с видом на Кремль за значительную сумму. В данный момент там проводятся ремонтные работы, и, возможно, это станет для него новым уютным гнездышком.

Фото: соцсети

Таким образом, несмотря на слухи и сплетни, Дима Билан продолжает радовать публику своим талантом и сохранять тайну своей личной жизни. Возможно, в будущем мы узнаем больше о его планах на создание семьи, но пока что артист предпочитает оставаться загадочной фигурой в этом отношении.

ДНИ в Telegram

19 апреля 2024, 12:08
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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