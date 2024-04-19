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Пятница 19 апреля

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Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка?

Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка?
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Многие люди считают, что острая или жирная пища может стать причиной гастрита и даже язвы желудка. Но действительно ли это так?

На актуальный вопрос ответил Сергей Вялов – гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., автор книг "Гастро-книга: пищеварение вдоль и поперек", "О чем молчит печень", "Желудочные войны", "Неотложная помощь", "Желчь и Фермент".

На самом деле погрешности в диете не являются причинами развития язвы желудка. Острая и жирная пища только вызывает неприятные ощущения у людей с уже имеющимися заболеваниями. Основной же причиной язвы желудка является инфекция бактерией Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) и повреждения слизистой оболочки желудка.

Интересно, что у азиатов и европейцев чаще всего наблюдаются разные реакции на острую пищу. Азиаты спокойно едят острую еду из-за особенностей работы желудочно-кишечного тракта. Это связано с сформированными пищевыми привычками. В условиях жаркого климата и антисанитарии важно предохранить пищу от развития патогенной микрофлоры. Острая пища содержит большое количество специй. Фитонциды и алкалоиды специй препятствуют развитию микроорганизмов. Постоянное употребление острой пищи в странах Азии вызвало у местных жителей генетическую мутацию, которая повлияла на рецепторы вкуса. Низкая чувствительность рецепторов к острому вкусу позволяет им употреблять острую пищу без дискомфорта.

Европейцы испытывают более выраженную реакцию на острое, поэтому употребление острой пищи вызывает у них жжение, изжогу, дискомфорт в желудке или даже проблемы с пищеварением.

Острые, жареные и жирные блюда, злоупотребление фастфудом и алкоголем провоцируют раздражение слизистого слоя желудка, нарушают выработку слизи и активной продукции соляной кислоты. Стресс, алкоголь и курение также негативно влияют на здоровое пищеварение.

Но основной причиной развития язвы желудка является Хеликобактер пилори. Эта бактерия обитает в привратнике желудка и способна жить в соляной кислоте. Бактерия выделяет цитотоксические протеины и липополисахариды, которые вызывают воспалительный ответ и повреждают слизистую оболочку, сокращая слизь. На месте оголенных участков стенки желудка и двенадцатиперстной кишки под воздействием соляной кислоты образуются эрозии. Кроме того, бактерия снижает кислотность в желудке и организм начинает вырабатывать избыточную кислоту. Симптомы воспаления проявляются болью и дискомфортом в эпигастральной области, отрыжкой, изжогой, неприятным запахом изо рта, тошнотой.

Хеликобактер передается от человека к человеку при нарушении правил личной гигиены контактно-бытовым способом.

Причиной возникновения гастрита и язвы желудка может являться также прием нестероидных противовоспалительных препаратов и аспирина.

Страх перед язвенной болезнью и ее последствиями часто обусловлен опасениями, связанными с возможными осложнениями. Несвоевременное лечение язвы желудка может привести к кровотечениям из язвы или перфорации стенки желудка.

Невылеченный гастрит может стать причиной развития рака желудка. Существует доказанная связь между хроническим гастритом и раком желудка. Постоянное воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное Хеликобактер пилори или другими факторами, увеличивает риск развития злокачественных опухолей. Поэтому важно вовремя убрать воспаление и вылечить гастрит, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Гастрит в подавляющем большинстве случаев протекает без симптомов или ощущается дискомфортом в эпигастральной области — верхней части живота. Это затрудняет его своевременную диагностику. Точная диагностика гастрита позволяет определить причину заболевания и выбрать наиболее эффективный метод лечения. Для диагностики гастрита применяются эндоскопия с биопсией для изучения состояния слизистой оболочки желудка, тесты на наличие Хеликобактер пилори, а также анализы крови и стула.

Современные медикаментозные способы лечения гастрита и язвы желудка включают прием препаратов из группы ребагита на основе ребамипида, направленных на уменьшение воспаления и защиту слизистой оболочки желудка. Они усиливают защитные факторы, улучшают частоту и качество заживления язв. Препараты из группы ингибиторов протонных насосов являются основным средством для уменьшения выработки кислоты в желудке. Для лечения инфекции Хеликобактер пилори применяются антибиотики.

Для поддержания здоровья желудка важно соблюдать рекомендации врача по диете, отказаться от вредных привычек и своевременно обращаться за медицинской помощью при возникновении симптомов гастрита. Такие несложные меры помогут предотвратить осложнения язвенной болезни и сохранить здоровье желудка.

Будьте здоровы!

ДНИ в Telegram

19 апреля 2024, 03:29
Фото: storyset/Freepik
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