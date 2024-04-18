Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват?

Красавице-журналистке палец в рот не клади: футболист Андрей Аршавин пожаловался на всю страну. Родившая спортсмену троих детей Юлия Барановская оставила звездного папу у разбитого корыта.

Королева семейных скандалов и интриг, ведущая шоу "Мужское / Женское" на Первом канале, живет себе припеваючи, пока где-то мысленно скачет за мечом на зеленом газоне ее экс-возлюбленный. В свое время Юлия Барановская сделала хорошую партию, нарожав детей Андрею Аршавину: хоть и без мужа теперь, да при деньгах всяко.

Свадебку бывший капитан сборной России за 9 лет сожительства так и не сыграл с красавицей Барановской, но ее это не останавливало продолжать род. Кто знает, если б Аршавин не выбрал новую особу для создания семьи, может, Юлия продолжила в своем репертуаре — ведь о стремлении футболиста уйти она узнала уже "с животиком".

Так или иначе, и без официального брака мастер спорта России попал знатно. Бывшая возлюбленная Юлия Барановская не осталась без крова после окончательной размолвки с отцом своих детей. На разделе имущества Андрей Аршавин не выиграл. Мало того что сел в лужу на алиментах, так еще и распрощался с элитной петербургской недвижимостью.

А 18 апреля в СМИ разошлись цитаты звездного спортсмена о том, что Юлия Барановская якобы прибрала к рукам еще и его ценные награды, которые он буквально потом и кровью завоевывал на зеленом газоне в погоне за мечом. "Юля забрала", — сказал о достижениях экс-лидер российской сборной, словно наябедничал.

"Кто виноват?" — этот вопрос задавал умнейший российский критик Александр Герцен и в общем-то давал ответ. Но Юлия Барановская, кажется, его не читала, а потому продолжает учить строить семейное счастье героев передачи "Мужское /Женское", не сумев навести порядок в собственной семье.