Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват?

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Четверг 18 апреля

16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей 00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 06:28Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 03:09Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы 00:53"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь 00:14Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь? 22:33Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото 18:50Постарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 16:33"Не могу и не буду плакать": жена Газманова склонилась у иконы 14:07Необычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию 13:06Уход 31-летнего Давы после успеха на ТНТ стал неожиданностью 11:53Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце 10:06Уехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь 09:01Марина Хлебникова во время морского круиза исполнила заветную мечту поклонника 06:47Ирина Шейк вызвала бурные обсуждения кадром с младенцем 03:39Мэттью Макконахи рассказал, как стать звездой в Голливуде 00:25Anchovy’s Club: в пивном ресторане отменили мясо 22:02Заявлено о потере Цымбалюк-Романовской: Невозможно сдержать слез 20:15"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни 17:28"Крест на могиле": Волочкова похоронила главного мужчину в жизни 15:45Появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой 14:26Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 апреля 14:23В московских школах искусств начинается приемная кампания 14:12Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая 13:48Тест: продолжите фразу из знаменитого советского кино 12:43Паулс откровенно рассказал о конфликте с Пугачевой в день рождения Примадонны 12:17Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре" 11:28Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть 10:07Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват?

Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват?
166

Красавице-журналистке палец в рот не клади: футболист Андрей Аршавин пожаловался на всю страну. Родившая спортсмену троих детей Юлия Барановская оставила звездного папу у разбитого корыта.

Королева семейных скандалов и интриг, ведущая шоу "Мужское / Женское" на Первом канале, живет себе припеваючи, пока где-то мысленно скачет за мечом на зеленом газоне ее экс-возлюбленный. В свое время Юлия Барановская сделала хорошую партию, нарожав детей Андрею Аршавину: хоть и без мужа теперь, да при деньгах всяко.

Свадебку бывший капитан сборной России за 9 лет сожительства так и не сыграл с красавицей Барановской, но ее это не останавливало продолжать род. Кто знает, если б Аршавин не выбрал новую особу для создания семьи, может, Юлия продолжила в своем репертуаре — ведь о стремлении футболиста уйти она узнала уже "с животиком".

Фото: соцсети

Так или иначе, и без официального брака мастер спорта России попал знатно. Бывшая возлюбленная Юлия Барановская не осталась без крова после окончательной размолвки с отцом своих детей. На разделе имущества Андрей Аршавин не выиграл. Мало того что сел в лужу на алиментах, так еще и распрощался с элитной петербургской недвижимостью.

Фото: соцсети

А 18 апреля в СМИ разошлись цитаты звездного спортсмена о том, что Юлия Барановская якобы прибрала к рукам еще и его ценные награды, которые он буквально потом и кровью завоевывал на зеленом газоне в погоне за мечом. "Юля забрала", — сказал о достижениях экс-лидер российской сборной, словно наябедничал.

"Кто виноват?" — этот вопрос задавал умнейший российский критик Александр Герцен и в общем-то давал ответ. Но Юлия Барановская, кажется, его не читала, а потому продолжает учить строить семейное счастье героев передачи "Мужское /Женское", не сумев навести порядок в собственной семье.

ДНИ в Telegram

18 апреля 2024, 16:47
Фото: соцсети
Спорт-Экспресс✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха

Фото: соцсети / @baranovskaya_tv
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

По теме

Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме

"Моя доченька": Барановская с малышкой на руках растрогала россиян
Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест

Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест
Кинематограф СССР – особенное явление. Ответьте на вопросы и узнайте, можно ли вам присвоить звание "Эксперта советского кино"? 1.

Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия

Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия
Анфиса Чехова оказалась в затруднительной ситуации во время непривычных для Дубая дождей. Телеведущая и актриса в своем личном блоге звезда призналась, что осталась без денег из-за блокировки таджикской карты, вызванной неправильным вводом пин-кода. Чехова рассказала, что даже на оплату такси у нее не хватило средств, и ей пришлось обратиться к подруге за помощью.

Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану

Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану
В последнее время вопросы безопасности стали приоритетными для многих знаменитостей, включая Филиппа Киркорова. Известно, что поп-король тратит около миллиона рублей в месяц на услуги телохранителей. Некоторые артисты, такие как Валерия, решают нанять частные охранные организации (ЧОП) для обеспечения своей безопасности.

Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось

Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось
Игорь Николаев поделился своими впечатлениями о своем здоровье после операции на сердце, которую он перенес полгода назад. На церемонии вручения премии "Новое Радио AWARDS" артист заявил, что в настоящее время у него нет никаких проблем со здоровьем и он полностью восстановился. Игорь Николаев отметил, что сразу после операции почувствовал значительное улучшение своего самочувствия.

Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной

Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной
Анастасия Волочкова поделилась откровениями о сложных отношениях с дочерью. Ее наследница уже более трех лет проживает в городской квартире своего отца, успешного бизнесмена Игоря Вдовина. С тех пор, как они стали редко встречаться, связь между матерью и дочерью ослабла.

Выбор читателей

17/04СрдПродюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 16/04ВтрПостарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 17/04СрдТолько 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 17/04СрдСердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 17/04СрдБывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 17/04СрдХарламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений