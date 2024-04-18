Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить

Меган Маркл внесла неожиданный поворот в свои отношения с королевской семьей. Она заявила о своем решении не вмешиваться в дела принцессы Кейт Миддлтон, которая борется с раком. По словам Меган Маркл, она не желает добавлять напряженности и вражды в уже сложные отношения в королевской семье, особенно в такой тяжелый момент, когда Кейт Миддлтон борется с серьезным заболеванием.