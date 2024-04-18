Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Среда 17 апреля

00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 06:28Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 03:09Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы 00:53"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь 00:14Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь? 22:33Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото 18:50Постарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 16:33"Не могу и не буду плакать": жена Газманова склонилась у иконы 14:07Необычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию 13:06Уход 31-летнего Давы после успеха на ТНТ стал неожиданностью 11:53Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце 10:06Уехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь 09:01Марина Хлебникова во время морского круиза исполнила заветную мечту поклонника 06:47Ирина Шейк вызвала бурные обсуждения кадром с младенцем 03:39Мэттью Макконахи рассказал, как стать звездой в Голливуде 00:25Anchovy’s Club: в пивном ресторане отменили мясо 22:02Заявлено о потере Цымбалюк-Романовской: Невозможно сдержать слез 20:15"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни 17:28"Крест на могиле": Волочкова похоронила главного мужчину в жизни 15:45Появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой 14:26Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 апреля 14:23В московских школах искусств начинается приемная кампания 14:12Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая 13:48Тест: продолжите фразу из знаменитого советского кино 12:43Паулс откровенно рассказал о конфликте с Пугачевой в день рождения Примадонны 12:17Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре" 11:28Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть 10:07Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце 08:50Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание 06:16Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе 03:15На этом все. Как правильно закончить отношения в жизни и бизнесе? 00:15"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна 22:055 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени 19:14Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты 16:15Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа 13:09ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной 10:12Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру" 06:29Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке

Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке
217

Эмили Ратаковски вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Актриса и модель опубликовала фотографию с ее подросшим сыном.

В подписи к свежим снимкам, которые опубликовала пресса, она поделилась фрагментом текста из песни Бонни Райт 1971 года "Спасибо", в котором отражены ее чувства и мысли о материнстве.

После разрыва 4-летнего брака с отцом сына, Эмили Ратажковски активно высказывает свою позицию по поводу разводов и стигматизации, которая часто сопровождает этот процесс. Она отметила, что развод не должен ассоциироваться с неудачей или стыдом, а скорее быть смелым и осознанным решением, особенно если это помогает женщине избавиться от токсичных отношений.

Будучи публичной личностью, Ратаковски не стесняется делиться своими мыслями и опытом с поклонниками, стараясь пролить свет на важные социальные вопросы. Она также упомянула о своих "разводных кольцах", созданных специально для нее, чтобы подчеркнуть важность самоактуализации и осознанного выбора в личной жизни.

Эмили Ратаковски выходит за рамки обычных стандартов и стереотипов, открыто обсуждая сложные темы и призывая к осознанности и принятию себя. Ее поступки и слова служат примером для многих женщин, которые сталкиваются с подобными жизненными ситуациями.

ДНИ в Telegram

18 апреля 2024, 00:17
Эмили Ратаковски. Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

По теме

Ирина Шейк впервые появилась на публике после известия о крахе отношений

"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу

"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу
Молодая возлюбленная знаменитого пенсионера возмущена нападками общественности. Брухуновой не могут простить, что она успела пожить на чужих харчах, воспользовавшись добротой Елены Степаненко, а затем увела из семьи ее мужа – Евгения Петросяна. Нет худа без добра.

"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото

"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото
Звезда российского телевидения Тина Кандалеки вызвала шквал эмоций у подписчиков официального аккаунта Telegram. Народ спорит: есть чем гордиться знаменитой брюнетке или все-таки нет? Просто сейчас время такое.

Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь

Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь
В каждом мгновении жизни заложен неисчерпаемый потенциал. Мы приходим в этот мир как неписанные книги, каждая страница которых наполнена возможностями, мечтами и надеждами. Самое важное в этом путешествии, которое мы называем жизнью — реализовать свое истинное предназначение.

Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест?

Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест?
Помните классические фильмы СССР? Проверьте свои знания и узнайте, как много вы знаете об этих фильмах! Этот интересный тест отправит вас в эпоху самых веселых, ярких фильмов. Сможете ли вы вспомнить известных персонажей, цитаты и сцены из этих любимых фильмов? 1.

Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым

Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым
Агата Муцениеце на премьере фильма "Воздух" отреагировала на интервью, в котором Никита Кологривый признался в романе с ней. Актриса передала привет коллеге по цеху. Муцениеце отказалась давать развернутый комментарии по поводу слов Кологривого.

Выбор читателей

16/04ВтрНеобычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию 16/04ВтрУехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь 16/04ВтрПостарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 17/04СрдПродюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 16/04ВтрИрина Шейк вызвала бурные обсуждения кадром с младенцем 16/04ВтрМарина Хлебникова во время морского круиза исполнила заветную мечту поклонника