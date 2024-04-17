"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото

Звезда российского телевидения Тина Кандалеки вызвала шквал эмоций у подписчиков официального аккаунта Telegram. Народ спорит: есть чем гордиться знаменитой брюнетке или все-таки нет?

Просто сейчас время такое. Одна из самых ярких женщин в российской медиасфере, красноречивая особа и просто символ ума в российском шоу-бизнесе Тина Канделаки любит инновационные продукты, а уж тем более на них зарабатывать.

Несколько лет назад знаменитость запустила бизнес по производству накладок под глаза, которые якобы снимают отечность и прочие признаки жизни "на иголках", влияющие на кожу. А рекламирует будто бы очень нужный россиянам продукт Тина Канделаки самостоятельно. Специально для "самых умных" говорит, что выглядит хорошо в 48 лет благодаря накладкам, а не сеансам у косметолога.

17 апреля телеведущая Тина Канделаки выставила в официальном аккаунте Telegram свое фото, ставшее сенсацией. За считанные часы его посмотрели почти 20 тысяч человек.

Накануне она сняла лишние косметические средства с лица, а с утра пораньше звезда российского ТВ сделала кадр для любимых подписчиков. Она уточнила, что на ней ни грамма косметики. Звезда поблагодарила маму, детей и свой бренд, за то, что ее мотивируют выглядеть молодо.





"Ну, и муж, само собой разумеется, не дает расслабиться!" — добавила Тина Канделаки.

Пользователи Сети в ее Telegram разделились на два лагеря. Первые утверждают, что журналистка обладает прекрасной наружностью, а другие во всем видят недостатки.

"Совсем щечки запали, надо чуток закормить", "Даже не верится, что без макияжа", "Вроде и деньги есть, а такая безобразная", "Ботулотоксин творит чудеса. А губы неаккуратно сделаны. Вы стройная и это отлично", — написали поклонники Канделаки в комментариях.