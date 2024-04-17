Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Среда 17 апреля

18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 06:28Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 03:09Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы 00:53"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь 00:14Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь? 22:33Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото 18:50Постарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 16:33"Не могу и не буду плакать": жена Газманова склонилась у иконы 14:07Необычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию 13:06Уход 31-летнего Давы после успеха на ТНТ стал неожиданностью 11:53Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце 10:06Уехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь 09:01Марина Хлебникова во время морского круиза исполнила заветную мечту поклонника 06:47Ирина Шейк вызвала бурные обсуждения кадром с младенцем 03:39Мэттью Макконахи рассказал, как стать звездой в Голливуде 00:25Anchovy’s Club: в пивном ресторане отменили мясо 22:02Заявлено о потере Цымбалюк-Романовской: Невозможно сдержать слез 20:15"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни 17:28"Крест на могиле": Волочкова похоронила главного мужчину в жизни 15:45Появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой 14:26Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 апреля 14:23В московских школах искусств начинается приемная кампания 14:12Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая 13:48Тест: продолжите фразу из знаменитого советского кино 12:43Паулс откровенно рассказал о конфликте с Пугачевой в день рождения Примадонны 12:17Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре" 11:28Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть 10:07Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце 08:50Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание 06:16Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе 03:15На этом все. Как правильно закончить отношения в жизни и бизнесе? 00:15"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна 22:055 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени 19:14Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты 16:15Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа 13:09ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной 10:12Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру" 06:29Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус 04:25Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 03:13Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова 00:02Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией 22:01Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского? 20:02Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото

"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото
47

Звезда российского телевидения Тина Кандалеки вызвала шквал эмоций у подписчиков официального аккаунта Telegram. Народ спорит: есть чем гордиться знаменитой брюнетке или все-таки нет?

Просто сейчас время такое. Одна из самых ярких женщин в российской медиасфере, красноречивая особа и просто символ ума в российском шоу-бизнесе Тина Канделаки любит инновационные продукты, а уж тем более на них зарабатывать.

Несколько лет назад знаменитость запустила бизнес по производству накладок под глаза, которые якобы снимают отечность и прочие признаки жизни "на иголках", влияющие на кожу. А рекламирует будто бы очень нужный россиянам продукт Тина Канделаки самостоятельно. Специально для "самых умных" говорит, что выглядит хорошо в 48 лет благодаря накладкам, а не сеансам у косметолога.

Фото: Telegram / @tikandelaki

17 апреля телеведущая Тина Канделаки выставила в официальном аккаунте Telegram свое фото, ставшее сенсацией. За считанные часы его посмотрели почти 20 тысяч человек.

Накануне она сняла лишние косметические средства с лица, а с утра пораньше звезда российского ТВ сделала кадр для любимых подписчиков. Она уточнила, что на ней ни грамма косметики. Звезда поблагодарила маму, детей и свой бренд, за то, что ее мотивируют выглядеть молодо.

Фото: Telegram / @tikandelaki

"Ну, и муж, само собой разумеется, не дает расслабиться!" — добавила Тина Канделаки.

Пользователи Сети в ее Telegram разделились на два лагеря. Первые утверждают, что журналистка обладает прекрасной наружностью, а другие во всем видят недостатки.

"Совсем щечки запали, надо чуток закормить", "Даже не верится, что без макияжа", "Вроде и деньги есть, а такая безобразная", "Ботулотоксин творит чудеса. А губы неаккуратно сделаны. Вы стройная и это отлично", — написали поклонники Канделаки в комментариях.

ДНИ в Telegram

17 апреля 2024, 18:53
Фото: Telegram / @tikandelaki
Telegram / @tikandelaki✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами

Телеведущая Екатерина Одинцова и ее дочь Дина Немцова.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) с женой Еленой.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тинатин Канделаки и ее дочь Мелания Кондрахина.
Актриса Любовь Толкалина и ее дочь Мария Кончаловская (справа налево).
Певец Александр Малинин с дочерью Устиньей.
Певец Григорий Лепс с женой Анной (справа) и дочерью Евой (слева).
Продюсер Яна Рудковская и ее сыновья Александр Плющенко (в центре) и Николай Батурин.
Телеведущая Юлия Барановская и ее дети Яна, Арсений и Артем (слева направо).
Дебютантки Tatler-бала.
Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк, его внучка Анна Емшанова (справа), его супруга Татьяна (вторая слева) и дочь Ирина (слева).
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, его жена Галина (слева), сын Петр и дочь Анна (справа).
Гимнастка Маргарита Мамун с супругом, пловцом Александром Сухоруковым.

По теме

Грузинка Канделаки высказалась о происходящем в России

"Все летит в ***": заявление Канделаки об утрате кумира России произвело фурор
Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь

Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь
В каждом мгновении жизни заложен неисчерпаемый потенциал. Мы приходим в этот мир как неписанные книги, каждая страница которых наполнена возможностями, мечтами и надеждами. Самое важное в этом путешествии, которое мы называем жизнью — реализовать свое истинное предназначение.

Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест?

Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест?
Помните классические фильмы СССР? Проверьте свои знания и узнайте, как много вы знаете об этих фильмах! Этот интересный тест отправит вас в эпоху самых веселых, ярких фильмов. Сможете ли вы вспомнить известных персонажей, цитаты и сцены из этих любимых фильмов? 1.

Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым

Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым
Агата Муцениеце на премьере фильма "Воздух" отреагировала на интервью, в котором Никита Кологривый признался в романе с ней. Актриса передала привет коллеге по цеху. Муцениеце отказалась давать развернутый комментарии по поводу слов Кологривого.

Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств

Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств
Ольга Бузова продолжает активно искать свою идеальную половинку. Звезда поделилась некоторыми аспектами своей личной жизни. Певица подчеркнула, что для нее любовь имеет высший приоритет.

Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений

Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений
После развода с Кристиной Асмус, шоумен Гарик Харламов нашел свое счастье с партнершей по фильму "Гусар" Катериной Ковальчук. Однако в начале февраля Гарик внезапно объявил, что у него больше нет возлюбленной Катерина улетела в США, где отметила день рождения в одиночестве, вызвав у поклонников предположения о сердечных ранах, которые ей пришлось залечивать.

Выбор читателей

15/04ПндЗаявлено о потере Цымбалюк-Романовской: Невозможно сдержать слез 16/04ВтрНеобычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию 15/04Пнд"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни 16/04ВтрУехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь 16/04ВтрПостарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась 16/04ВтрМарина Хлебникова во время морского круиза исполнила заветную мечту поклонника