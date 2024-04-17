Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест?

Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом

Экс-помощница Меган Маркл в своих показаниях описала случаи издевательств со стороны герцогини Сассекской над персоналом дворца. Саманта Коэн подтвердила, что была допрошена в рамках расследования об обвинениях в неадекватном обращении со стороны Меган. Коэн не раскрыла подробности расследования, но упомянула о текучке кадров и сложностях в работе.