Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест?

1. В каком году был выпущен фильм "Служебный роман" (12+)?
А) 1960
Б) 1977
В) 1991
Г) 1985
2. Как называется фильм, где рифмами разговаривают персонажи?
А) "Кавказская пленница" (12+)
Б) "Трое из Простоквашино" (6+)
В) "Кин-дза-дза" (12+)
Г) "Завтрак на траве" (6+)
3. Как называлось движение, которое возникло в советском кинематографе в конце 1950-х годов?А) Мы киношники
Б) Киновоскрешение
В) Новая волна
Г) Киноискусство XXI века
4. Кто из перечисленных актеров не исполнял главную роль в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" (12+)?А) Андрей Мягков
Б) Алексей Баталов
В) Юрий Яковлев
Г) Олег Басилашвили
5. Как называется фильм, снятый по мотивам рассказов Ильи Ильфа и Евгения Петрова?А) "Бриллиантовая рука"(16+)
Б) "Кавказская пленница" (12+)
В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12+)
Г) "Двенадцать стульев" (12+)
6. Комедия о контрабандистах и честном советском гражданине, основанная на реальных событиях
А) "Контрабанда" (16+)
Б) "Бриллиантовая рука" (16+)
В) "Спортлото – 82" (12+)
Г) "Золотой теленок" (6+)
7. "Тренируйся лучше на..."А) Себе
Б) Бывалом
В) На соседях
Г) Кошках
8. На каком инструменте играл Зайцев–Крамаров в фильме "Тайна железной двери" (6+)?А) На рояле
Б) На гитаре
В) На аккордеоне
Г) На трубе
Правильные ответы (проверьте, насколько вы истинный любитель советского кино):
1. — Б) 1977
2. — В) "Кин-дза-дза" (12+)
3. — В) Новая волна
4. — Б) Алексей Баталов
5. — Г) "Двенадцать стульев" (12+)
6. — Б) "Бриллиантовая рука" (16+)
7. — Г) Кошках
8. — Б) На гитаре