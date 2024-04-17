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Среда 17 апреля

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Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей

Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей
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Певица Алла Пугачева, отметившая свой 75-й день рождения 15 апреля, не получила поздравлений от многих звезд и представителей шоу-бизнеса. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов раскрыл причину этого явления, назвав его массовым бойкотом.

Дворцов утверждает, что отсутствие поздравлений было ожидаемо из-за того, что Пугачева не извинилась за свои провокационные высказывания, которые многие могли воспринять на свой счет. Он подчеркнул, что певица не осознавала последствий своих слов, что послужило причиной для такого низкого внимания к ее юбилею.

Продюсер также отметил, что сегодня многие артисты открыто выражают свое негодование по отношению к Пугачевой, указывая на ее неэтичное поведение. Он утверждает, что начался процесс забвения певицы, которая потеряла свое влияние как в шоу-бизнесе, так и в обществе.

По словам Дворцова, ранее многие артисты видели в поддержке Примадонны возможность для своего карьерного роста. Однако сегодня она перестала быть значимой для многих, и ее протекция больше не является привлекательной для молодых талантов.

Неоднозначную реакцию у зрителей вызвал документальный фильм журналистки Ксении Собчак о жизни и творчестве Аллы Пугачевой. Некоторые пользователи социальных сетей даже сравнили его с некрологом, что свидетельствует о сложности и разнообразия отношений к легендарной певице в современном обществе.

ДНИ в Telegram

17 апреля 2024, 09:03
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Социальные сети

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