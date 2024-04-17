Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом

Экс-помощница Меган Маркл в своих показаниях описала случаи издевательств со стороны герцогини Сассекской над персоналом дворца. Саманта Коэн подтвердила, что была допрошена в рамках расследования об обвинениях в неадекватном обращении со стороны Меган.



Коэн не раскрыла подробности расследования, но упомянула о текучке кадров и сложностях в работе. Она отметила, что многие сотрудники покидали свои должности, даже во время официальных мероприятий. Новости об этих претензиях появились перед скандальной встречей Меган и принца Гарри с Опрой Уинфри в 2021 году.

Саманта выразила обеспокоенность тем, что расследование может не привести к конкретным действиям. В то же время герцог и герцогиня Сассекские категорически отвергли обвинения, называя их клеветой и дезинформацией. Принц Гарри также отстаивал свою жену, представляя ее как заботливую начальницу, готовую помочь коллегам в трудные моменты.

Сотрудничество Коэн с королевой Елизаветой II и работа с Сассексами приносили сложности. В книге “Придворные: скрытая сила за короной” автор Валентина Лоу описывает напряженные отношения между ней и Меган. Издевательства над персоналом, как утверждает Коэн, были частью этой сложной динамики.

История издевательств в королевской семье поднимает важный вопрос о рабочей среде и профессиональных стандартах. Надеемся, что эти события приведут к серьезному обсуждению и улучшению условий труда для всех сотрудников королевской семьи и других институций.