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Вторник 16 апреля

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Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото

Не муж: Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото

Вот ведь как бывает в жизни! Звезда российского кино Екатерина Стриженова встретила будущего мужа еще в школьные годы, однако "первой осознанной любовью" называет вовсе не его...

Брак звездной четы, которую хорошо знают зрители российского кино, был оформлен 36,5 лет назад. В списке самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса Екатерина Стриженова и ее муж Олег Стриженов неизменно занимают почетное место, однако фанаты недоумевают: как им удается оставаться вместе?

Мало того, что Екатерина Стриженова была совсем юна, когда ей поступило предложение о замужестве от избранника, так еще и она вышла за него едва достигнув совершеннолетия! Скептики уверенно твердили, что союз непрочный, однако актерская чета доказала обратное.

Сегодня звездная пара может похвастаться не только продолжительностью совместной жизни, но и результатами своей искренней любви! Не так давно они стали бабушкой и дедушкой, получая поздравления со всех концов России от миллионов поклонников. А 16 апреля Екатерина Стриженова показала "первую любовь" на фото. И это не муж.

Фото: Telegram / @strizhenovaekaterina

"Моя доченька — наша с папой первая сознательная любовь, наша ответственность, наше безграничное счастье", — объявила популярная артистка в день 36-летия наследницы.

Поклонники оставили восторженные реакции к публикации в виде лайков, сердец, аплодисментов и прочего. Однако словесно присоединиться к праздничным пожеланиям звездной мамы у них не получилось: Екатерина Стриженова закрыла возможность комментирования постов в Telegram.

ДНИ в Telegram

16 апреля 2024, 22:33
Фото: Telegram / @strizhenovaekaterina
Telegram / @strizhenovaekaterina✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Снова": облаченная в черное с макушки до пят Стриженова уехала прочь

Фото: соцсети / @strizhenovae
Фото: соцсети / @strizhenovae
Фото: соцсети / @strizhenovae
Фото: соцсети / @strizhenovae

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