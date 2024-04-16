Постарела на 10 лет: невестка певицы Валерии кардинально изменилась

Молодая родственница российской суперзвезды рискнула преобразить свое лицо. Результат "на любителя" – смотрите сами. Процесс изменения внешности невестка певицы Валерии продемонстрировала на камеру.

Исполнительница песни "Часики", она же супруга продюсера Иосифа Пригожина, постоянно становится темой для разговоров у российских женщин. Поклонницы судачат, как можно оставаться настолько моложавой и подтянутой на шестом десятке лет. Воистину, певица Валерия будто остановила время, чтобы удивлять народ своим обликом.

В семье эстрадной артистки есть еще красивая особа, которая любит получать комплименты и наводит марафет с завидной регулярностью. Это невестка певицы Валерии, которая вышла замуж за ее сына Арсения Шульгина и родила ему дочь Селин. Молодой мамочке с необычным именем Лиана сейчас всего 26 лет, но желание выглядеть краше обычного все-таки преобладает над здравым смыслом.

Ранее девушка признавалась, что "одеваться в лохмотья", так же, как и "ходить без макияжа", не собирается. И ее можно понять, ведь Арсений Шульгин может увлечься другой красавицей, а певица Валерия, будучи мудрой женщиной, согласится со всем, лишь бы сын был счастлив.

Днем 16 апреля на своей официальной странице Шульгина показала видео, как наносит макияж. В ее арсенале оказался полный набор косметики: сыворотка, консилер, тональный крем, скульптор и хайлайтер для лица, румяна, карандаш для бровей, тушь, каял, карандаш и блеск для губ, матовая помада. Пожалуй, даже певица Валерия на шестом десятке красится более скромно.

И смех и грех — благодаря макияжу совсем еще молодая девушка визуально постарела на 10 лет. Лиана Шульгина кардинально изменилась.

"Такая красивая девочка! Зачем столько химии на лицо?", "Лучше даже не краситься", — написали в комментариях невестке певицы Валерии.