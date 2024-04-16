"Не могу и не буду плакать": жена Газманова склонилась у иконы

Супруга знаменитого в СССР и России певца пытается делать самостоятельные шаги к лучшему будущему. Марина Газманова обратилась к публике с важным заявлением.

Иногда осознание несовершенства мира приходит как озарение, напрочь руша воздушные замки, которые построены ранее. Однако чаще всего понимание приходит постепенно, с каждым новым предательством близкого и бездушным плевком незнакомца. Ясно одно — певец Олег Газманов за свою долгую жизнь перенес столько ударов судьбы, что всех и не перечислить.

Последние 20 лет в трудные времена артиста оберегала любимая жена, которая рассеивала смуту и серость, вовремя приглашая на семейный ужин и утешая нежными объятиями. Как женщина Марина Газманова выложилась на максимум, оттого Олег Газманов казался таким бодрым и нестареющим на своих концертах, словно и не разменивал восьмой десяток лет.

Но это не значит, что избранница певца всегда готова быть лишь красивым дополнением к его славе, влиянию и материальным ценностям. В конце концов, никто не вечен... Вот она и решила сделать что-то свое, чтобы не быть пешкой на шахматной доске. Сначала супруга исполнителя композиций "Ясные дни", "Есаул", "Морячка", "Загулял" стала выпускать автобиографические книги. Однако второго Пушкина из Газмановой нее не вышло — и тогда Марина занялась развитием микроблога в соцсети.

Только вот пользователи неохотно подписываются на нее, а добрые комментарии к фото появляются в час по чайной ложке. И хотя Олег Газманов пользуется едва ли не безупречной репутацией в России, его супруга никак не может попасть в топ успешных блогеров.

А 16 апреля Марина Газманова опубликовала едва ли не крик души, обращаясь к 392 тысячам подписчиков своего аккаунта.

"Я ничему не хочу вас учить, я ничего вам не продаю. Я просто с вами общаюсь и делюсь счастливой и интересной стороной своей жизни. Я не могу и не буду плакать в камеру для привлечения к себе внимания, позвольте это оставить за кадром. Возле меня собрались вы – мои приветливые люди, я просто рада вас принимать у себя в гостях за порцией интересных событий. Что хотелось бы от вас, конечно же, вашей реакции воспитанной и взрослой", — написала жена Газманова публике.

Вскоре в ее профиле появилась очередная публикация, не лишенная хвастовства и пиара некого цветочного бутика.

Жена Газманова склонилась у иконы с букетом и сделала кадры, не забыв при этом отметить ссылку на дарителя. Сразу видно чистую бескорыстную душу с порцией "интересных событий"...