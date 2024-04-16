Уход 31-летнего Давы после успеха на ТНТ стал неожиданностью

Давид Манукян внезапно объявил о завершении своей карьеры на V Национальной премии в области веб-контента. Это означает, что его поклонники больше не увидят его в рейтинговых шоу, включая успешный проект "Сокровища императора" на ТНТ, где он соревнуется за приз в 14 миллионов рублей вместе со своим братом Арманом Давтяном.



В интервью The Voice Дава поделился своими планами остановиться на этом и больше не участвовать в подобных проектах. Он выразил желание больше заниматься продюсированием и созданием контента.

Уже есть проект, в котором он выступил не только как актер, но и как продюсер. Речь идет о фильме "Не одна дома", съемки которого прошли осенью 2023-го.

Дава также подчеркнул, что для него важнее стремиться к чему-то новому и создавать что-то значимое, чем просто участвовать в шоу ради денег. Он упомянул, что сейчас идет трансформация его карьеры, и он не готов прыгать по сцене до 70 лет, как некоторые артисты.

Помимо своей работы в шоу-бизнесе, шоумен также достиг успеха как музыкант, выпустив несколько популярных треков, включая совместный с Ольгой Бузовой хит "Мандаринка". С Бузовой Давид расстался в начале 2021 года, но затем они вновь объединились на проекте "Сокровища императора", где Ольга является ведущей.

Сейчас публика активно обсуждает новые отношения Давида с Мари Краймбрери, исполнительницей популярного трека "Океан". Их роман вызвал большой интерес у поклонников обоих артистов, и Мари дала редкий комментарий о своем союзе с бывшим участником рейтинговых шоу.