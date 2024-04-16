Ирина Шейк вызвала бурные обсуждения кадром с младенцем

Ирина Шейк, мать дочери Леи от Брэдли Купера, вновь вызвала бурю комментариев в социальных сетях, опубликовав редкий кадр с младенцем. Фанаты модели не могут определить, изображена ли на видео ее старшая дочь Лея или же Шейк скрывает факт существования второго ребенка.



На архивном видео, опубликованном Ириной, она запечатлена с очаровательным младенцем, по всей видимости, девочкой. Однако модель не раскрыла личность ребенка и оставила подпись под постом загадочной. Этот шаг вызвал множество предположений и спекуляций среди ее поклонников.

В комментариях к посту фанаты активно обсуждают версии: одни утверждают, что на видео младенцем рядом с Ириной позирует ее дочь Лея, которой уже 6 лет, в то время как другие предполагают, что это ребенок Шейк от отношений с футболистом Криштиану Роналду. Слухи о возможном существовании второго ребенка модели только усилились после этой публикации.

Напомним, что Ирина Шейк стала мамой в 2017 году, когда родила дочь Лею от Брэдли Купера. После расставания с актером в 2019 году они сохранили теплые дружеские отношения во имя воспитания общего ребенка.

С Криштиану Роналду Ирина встречалась с 2010 по 2015 год, и хотя прошло уже много времени, поклонники не утихают в своих комментариях о том, что футболист упустил самую красивую женщину на планете. Весьма вероятно, что новый загадочный кадр Ирины Шейк лишь добавит топлива в огонь интриг и спекуляций вокруг ее личной жизни.