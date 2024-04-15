"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни

Культовая женщина в истории фигурного катания, непревзойденный лидер в своей отрасли Татьяна Тарасова всегда была особенным человеком, который жил и действовал по совести, а не чьей-то указке. Именно поэтому она сумела окружить себя теми, кто оказался с ней на одной волне и не вздумал менять курс.

Ее жизнь — это борьба, а ее манифест — победа. Богатый жизненный опыт за плечами, который она набирала не только вскользь, но и широко шагая прямо вперед, отложились на величии и характере удивительного тренера. Ей многим обязаны спортсмены на постсоветском пространстве. Всю жизнь Татьяна Тарасова несла любовь к своему делу и с заботу о тех фигуристах, которых взяла под свое крыло.

В последнее время мастер спорта СССР часто бывала на телешоу, где говорили о родине, ее будущем и ее потенциале. Казалось, совсем недавно Татьяна Тарасова нанесла визит на программу к Борису Корчевникову, не позволив ведущему коверкать ее слова и склонять на свою субъективную сторону.

А теперь, аккурат к 75-летию Аллы Пугачевой, которое страна празднует 15 апреля, великая спортсменка и патриот своей родины Татьяна Тарасова приняла участие в проекте Ксении Собчак. Заслуженный тренер Советского Союза выступила в защиту звездной именинницы и выразила свое трепетное и уважительное отношение к ее музыкальному творчеству.

На разных телепроектах тренер осторожно выражала острую и порой самоотверженную точку зрения. А теперь у Ксении Собчак Татьяна Тарасова вдоволь отвела душу на 78 году жизни. Она расхвалила Аллу Пугачеву, превознесла над другими артистами шоу-бизнеса и высказала все хорошее, о чем так долго молчала.

"Мы ее обожали! Обожаем! И будем обожать!" — объявила Татьяна Тарасова.