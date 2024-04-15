"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни

Ее жизнь — это борьба, а ее манифест — победа. Богатый жизненный опыт за плечами, который она набирала не только вскользь, но и широко шагая прямо вперед, отложились на величии и характере удивительного тренера. Ей многим обязаны спортсмены на постсоветском пространстве. Всю жизнь Татьяна Тарасова несла любовь к своему делу и с заботу о тех фигуристах, которых взяла под свое крыло.
В последнее время мастер спорта СССР часто бывала на телешоу, где говорили о родине, ее будущем и ее потенциале. Казалось, совсем недавно Татьяна Тарасова нанесла визит на программу к Борису Корчевникову, не позволив ведущему коверкать ее слова и склонять на свою субъективную сторону.
А теперь, аккурат к 75-летию Аллы Пугачевой, которое страна празднует 15 апреля, великая спортсменка и патриот своей родины Татьяна Тарасова приняла участие в проекте Ксении Собчак. Заслуженный тренер Советского Союза выступила в защиту звездной именинницы и выразила свое трепетное и уважительное отношение к ее музыкальному творчеству.
На разных телепроектах тренер осторожно выражала острую и порой самоотверженную точку зрения. А теперь у Ксении Собчак Татьяна Тарасова вдоволь отвела душу на 78 году жизни. Она расхвалила Аллу Пугачеву, превознесла над другими артистами шоу-бизнеса и высказала все хорошее, о чем так долго молчала.
"Мы ее обожали! Обожаем! И будем обожать!" — объявила Татьяна Тарасова.