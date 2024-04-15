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"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни

"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни

Культовая женщина в истории фигурного катания, непревзойденный лидер в своей отрасли Татьяна Тарасова всегда была особенным человеком, который жил и действовал по совести, а не чьей-то указке. Именно поэтому она сумела окружить себя теми, кто оказался с ней на одной волне и не вздумал менять курс.

Ее жизнь — это борьба, а ее манифест — победа. Богатый жизненный опыт за плечами, который она набирала не только вскользь, но и широко шагая прямо вперед, отложились на величии и характере удивительного тренера. Ей многим обязаны спортсмены на постсоветском пространстве. Всю жизнь Татьяна Тарасова несла любовь к своему делу и с заботу о тех фигуристах, которых взяла под свое крыло.

В последнее время мастер спорта СССР часто бывала на телешоу, где говорили о родине, ее будущем и ее потенциале. Казалось, совсем недавно Татьяна Тарасова нанесла визит на программу к Борису Корчевникову, не позволив ведущему коверкать ее слова и склонять на свою субъективную сторону.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов YouTube / @sobchak

А теперь, аккурат к 75-летию Аллы Пугачевой, которое страна празднует 15 апреля, великая спортсменка и патриот своей родины Татьяна Тарасова приняла участие в проекте Ксении Собчак. Заслуженный тренер Советского Союза выступила в защиту звездной именинницы и выразила свое трепетное и уважительное отношение к ее музыкальному творчеству.

На разных телепроектах тренер осторожно выражала острую и порой самоотверженную точку зрения. А теперь у Ксении Собчак Татьяна Тарасова вдоволь отвела душу на 78 году жизни. Она расхвалила Аллу Пугачеву, превознесла над другими артистами шоу-бизнеса и высказала все хорошее, о чем так долго молчала.

"Мы ее обожали! Обожаем! И будем обожать!" — объявила Татьяна Тарасова.

ДНИ в Telegram

15 апреля 2024, 20:15
Фото: соцсети
YouTube / @sobchak✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Победителям вручали бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
Президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
Телеведущая Марина Кравец.
Актриса Ольга Баранова.
Телеведущий Вадим Верник.
Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

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