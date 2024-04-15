Несколько лет назад Ирина Аллегрова приняла решение покинуть шумную компанию коллег по цеху, скромно унеся в счастливую старость свой сокровенный статус "императрицы". Правда, тогда она еще не знала, что вслед ей полетят не только воздушные поцелуи...

Российская звезда оставила гала-концерты, элитные корпоративы и громкие вечеринки от заката до рассвета. На ее официальном сайте в разделе "Афиша" сказано, что Ирина Аллегрова считает "недопустимым проводить запланированные ранее развлекательные мероприятия". Нет ни одного анонса относительно предстоящих событий.

Кто бы мог подумать, что пока "шальная императрица" спокойно пожинает плоды пойманной в СССР удачи, ей в спину прилетит камень. Да еще и в какую дату — 15 апреля, день рождения другой значимой фигуры отечественной эстрады — Аллы Пугачевой.

Средь бела дня журналист Отар Кушанашвили выпустил новую часть своего традиционного видеошоу "КАКОВО?!". В присущей ему каверзной манере он отчитал ряд артистов и прославившихся за неделю личностей интернет-пространства. Неожиданно для публики он поднял на смех и Ирину Аллегрову, хотя она давно не подает надежд на возвращение в шоу-бизнес.

Таким образом появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой: словоохотливый Кушанашвили рискнул оставить след на репутации народной артистки Российской Федерации. Ввиду своей непубличной жизни исполнительница хита "Угонщица" запросто может пропустить нападки со стороны тех, кто занимается грязным пиаром на ее имени.

"Я люблю ее песни, которые писал для нее Игорь Николаев. Но посмотрите, Аллегрова не женщина, а приглашение на *** (близкий контакт, — Прим. ред). Я послал, кстати, Коле Баскову и говорю: "Умела старая гвардия себя преподнести". И он мне прислал лайки", — выразился Отар Кушанашвили, задев репутацию Ирины Аллегровой.