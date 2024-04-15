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Понедельник 15 апреля

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Появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой

Появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой
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Несколько лет назад Ирина Аллегрова приняла решение покинуть шумную компанию коллег по цеху, скромно унеся в счастливую старость свой сокровенный статус "императрицы". Правда, тогда она еще не знала, что вслед ей полетят не только воздушные поцелуи...

Российская звезда оставила гала-концерты, элитные корпоративы и громкие вечеринки от заката до рассвета. На ее официальном сайте в разделе "Афиша" сказано, что Ирина Аллегрова считает "недопустимым проводить запланированные ранее развлекательные мероприятия". Нет ни одного анонса относительно предстоящих событий.

Кто бы мог подумать, что пока "шальная императрица" спокойно пожинает плоды пойманной в СССР удачи, ей в спину прилетит камень. Да еще и в какую дату — 15 апреля, день рождения другой значимой фигуры отечественной эстрады — Аллы Пугачевой.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов YouTube / @novaya-volna

Средь бела дня журналист Отар Кушанашвили выпустил новую часть своего традиционного видеошоу "КАКОВО?!". В присущей ему каверзной манере он отчитал ряд артистов и прославившихся за неделю личностей интернет-пространства. Неожиданно для публики он поднял на смех и Ирину Аллегрову, хотя она давно не подает надежд на возвращение в шоу-бизнес.

Кадр YouTube / @KAKOVO

Таким образом появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой: словоохотливый Кушанашвили рискнул оставить след на репутации народной артистки Российской Федерации. Ввиду своей непубличной жизни исполнительница хита "Угонщица" запросто может пропустить нападки со стороны тех, кто занимается грязным пиаром на ее имени.

"Я люблю ее песни, которые писал для нее Игорь Николаев. Но посмотрите, Аллегрова не женщина, а приглашение на *** (близкий контакт, — Прим. ред). Я послал, кстати, Коле Баскову и говорю: "Умела старая гвардия себя преподнести". И он мне прислал лайки", — выразился Отар Кушанашвили, задев репутацию Ирины Аллегровой.

ДНИ в Telegram

15 апреля 2024, 15:45
Фото: социальные сети / @iurii4415
YouTube / @KAKOVO✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Фото: Valeriy Matusov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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