Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Понедельник 15 апреля

11:28Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть 10:07Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце 08:50Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание 06:16Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе 03:15На этом все. Как правильно закончить отношения в жизни и бизнесе? 00:15"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна 22:055 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени 19:14Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты 16:15Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа 13:09ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной 10:12Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру" 06:29Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус 04:25Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 03:13Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова 00:02Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией 22:01Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского? 20:02Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 17:02Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля! 14:02Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике 12:05Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 10:01Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет 06:41Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 03:16Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 00:28Почему опасно повторять операции за звездами? 23:32"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 21:44Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой 20:09Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 17:56Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце 14:15Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12:23У фонда "Сколково" сменился руководитель 11:44Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 10:27Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту 10:01Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 08:32Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен 06:34Критик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 03:17Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии 00:09Ольга Серябкина отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты в карьере певицы 22:57"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье 21:46"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм 19:06"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой 16:54"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце

Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце
329

Стало известно о состоянии Юрия Куклачева. рассказал, что ему провели операцию на сердце без наркоза

Юрий Куклачев вновь стал объектом внимания после того, как он перенес обширный инфаркт во время своего благотворительного концерта. Ситуация была критической, но благодаря оперативной помощи медиков Юрий Дмитриевич смог пройти через экстренную операцию на сердце. Важно отметить, что процедура была выполнена без использования наркоза, что делает этот случай еще более удивительным.

После операции Юрий Куклачев вышел на связь с близкими и коллегами, чтобы поделиться своим состоянием и переживаниями. Из окружения артиста поступили сообщения о том, что Юрий Дмитриевич выразил благодарность за быструю реакцию скорой помощи и профессионализм врачей, которые спасли его жизнь. Сам же Юрий Куклачев описал процесс операции как крайне сложный и болезненный, отметив, что сердце остановилось прямо на операционном столе.

Врачам удалось успешно провести операцию, установив пять стентов, которые, как надеются специалисты, позволят Юрию Дмитриевичу продолжить активную жизнь еще несколько лет. Этот случай стал для всех, кто знает и ценит талант Юрия Куклачева, настоящим испытанием и поводом задуматься о важности заботы о своем здоровье.

Сейчас Юрий Куклачев находится в процессе восстановления после операции. Его близкие и поклонники выражают ему поддержку и желают скорейшего выздоровления. Надеемся, что забота и любовь окружающих помогут ему преодолеть это испытание и вернуться к своей любимой работе — радовать зрителей своим удивительным цирковым шоу.

ДНИ в Telegram

15 апреля 2024, 10:07
Юрий Куклачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
KP.ru✓ Надежный источник

По теме

"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник

Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть

Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть
Ксения Бородина недавно поделилась своим новым увлечением – психологией. Это открытие позволило поклонникам увидеть ее совершенно по-новому, более глубоко и откровенно. Запустив собственный подкаст на YouTube, известная телеведущая и звезда российского шоу-бизнеса приглашает интересных гостей и ведет разговоры на самые разнообразные темы.

Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание

Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание
Телеведущая Лера Кудрявцева отмечает важное событие – день рождения своего сына Жана. Ему исполнилось 34 года. Лера поделилась с фанатами в соцсетях трогательным фото, на котором она обнимается со своим сыном на болгарском курорте.

Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе

Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе
Желание очистить свой организм от токсинов и шлаков – это не новомодный тренд, а просто необходимость в современном мире, насыщенном стрессами и неправильным образом жизни. Как правильно выполнить этот процесс без вреда для своего здоровья, посетителям сайта "Дни.

На этом все. Как правильно закончить отношения в жизни и бизнесе?

На этом все. Как правильно закончить отношения в жизни и бизнесе?
У каждого человека случаются как встречи, так и расставания. Иногда просто необходимо перевернуть страницу, чтобы расти, развиваться и идти вперед. Как завершить общение на позитивной ноте — без взаимных обид и неприятного осадка? О том, что поможет выйти из отношений максимально комфортно, читателям "Дни.

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна
Алла Пугачева имела свой нерушимый авторитет и всегда казалась главной певицей. Сначала она, потом все остальные. Но все ли так гладко на самом деле? Родилась Алла Борисовна 15 апреля 1949 года, поэтому сегодня она принимает множество поздравлений.

Выбор читателей

14/04ВскТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной 14/04ВскГалкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 15/04Пнд"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна 13/04СбтКолесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 13/04СбтТест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 13/04СбтМастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля!