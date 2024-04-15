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Понедельник 15 апреля

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Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание

Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание
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Телеведущая Лера Кудрявцева отмечает важное событие – день рождения своего сына Жана. Ему исполнилось 34 года.

Лера поделилась с фанатами в соцсетях трогательным фото, на котором она обнимается со своим сыном на болгарском курорте. В комментариях поклонники выражают свою любовь и уважение к телеведущей и ее сыну.

Жан уже давно живет отдельно от мамы и имеет свою семью — жену Анастасию и сына Лева. Стоит отметить, что телеведущая также воспитывает пятилетнюю дочь Машу, отцом которой является хоккеист Игорь Макаров. Недавно Кудрявцева поссорилась с мужем из-за его проблем с алкоголем, и в настоящее время он находится в хосписе.

Вспоминая роды своего первенца, Лера признается, что это был для нее очень трудный и стрессовый опыт. Она отмечает, что тогда не было эпидуралки, и с юмором добавляет, что именно там она научилась ругаться. Такие откровения делают телеведущую еще ближе к своим поклонникам, которые ценят ее искренность и откровенность.

Сегодня Лера Кудрявцева отмечает важное событие в жизни своей семьи, радуется успехам сына и продолжает радовать своих поклонников своим талантом и честностью. Она признается, что для нее дети всегда были на первом месте и сейчас очень счастлива. При этом рождение у Леры Кудрявцевой детей лишь положительным образом повлияло не ее карьеру.

ДНИ в Telegram

15 апреля 2024, 08:50
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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