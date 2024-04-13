Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби"

Райан Гослинг и Ева Мендес – звездная пара, известная не только своими киноролями, но и тем, что они редко делятся подробностями о своей личной жизни. Вместе у них две прекрасные дочери: 9-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада.



Недавно Райан Гослинг рассказал о них в одном из ток-шоу. Оказывается, девочки проявляют интерес к различным аспектам жизни, включая киноиндустрию. Например, актер упомянул, что его дочери посмотрели фильм "Барби", в котором он сыграл одну из главных ролей. Забавно, что девочкам больше понравилась Барби, чем Кен, персонаж, которого исполнял их отец. Этот факт вызвал улыбку у самого актера.

Оказывается, девочки не только смотрели фильм, но и посещали съемочную площадку. Райан Гослинг выразил желание, чтобы его дочери поняли, как происходит создание киношедевров. Они даже выучили хореографию быстрее, чем сам актер. Видно, что девочки проявляют интерес к творчеству своего отца и рады проводить время на съемочных площадках.

Эти редкие моменты, когда голливудский актер делится историями о своих дочерях, позволяют понять, что для него семья играет важную роль в жизни. Несмотря на занятость в кинематографе, актер находит время для воспитания и общения со своими детьми. Их совместные моменты на съемочной площадке становятся для всех драгоценными воспоминаниями.

Райан Гослинг и Ева Мендес стремятся сохранить личную жизнь подальше от публичности, но иногда мельком проговариваются о своих радостях и заботах как родителей. Эти искренние моменты делают их ближе к своим поклонникам, показывая, что они такие же обычные родители, как и многие из нас.