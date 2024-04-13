Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике

Вокруг пластической хирургии создано множество мифов: силиконовые импланты провоцируют рак молочной железы, ринопластика приводит к нарушению дыхания, а абдоминопластика имеет лишь временный результат.



Такими мифами обросли не только последствия пластической хирургии, но и процесс подготовки к разного рода операциям. Многие люди не могут решиться на желаемую процедуру из-за ошибочного мнения об алгоритме подготовки к пластике. Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян вместе с "Дни.ру" развеял самые популярные мифы о подготовке к пластике.

Миф 1: Нельзя делать пластику без недельной подготовки

Реальность: Для большинства процедур достаточно всего нескольких дней на подготовку. Обязательный минимум, который назначит любой хирург, — сдать анализы крови и мочи, сделать ЭКГ и пройти осмотр терапевта. В зависимости от операции могут потребоваться дополнительные обследования, например, маммография перед операцией на груди.

Миф 2: Перед пластикой нужно сидеть на строгой диете

Реальность: Диета действительно нужна, но не строгая. Перед операцией рекомендуется исключить из рациона жирное, жареное и острое, а за несколько дней до операции перейти на максимально легкую пищу. Это необходимо, чтобы уменьшить риск осложнений во время и после операции.



Миф 3: Нельзя пить воду перед пластикой

Реальность: Это неправда. Отказ от воды может привести к обезвоживанию, а это повышает риски для здоровья во время операции. Пластические хирурги рекомендуют пить воду даже утром в день операции, но в ограниченном количестве.

Миф 4: Перед операцией можно принимать любые лекарства



Реальность: Это не так. Некоторые лекарства, например, аспирин и другие разжижающие кровь препараты, могут повысить риск кровотечений во время операции. Обязательно сообщите хирургу обо всех принимаемых лекарствах, чтобы он мог дать рекомендации по их отмене или замене.



Миф 5: Перед пластикой нужно делать массаж или другие физиопроцедуры

Реальность: Некоторые виды массажа и физиотерапии действительно могут улучшить результат операции, но их нужно делать только по назначению врача. Самостоятельные попытки улучшить результат могут, наоборот, привести к осложнениям.

Эксперт подчеркивает, что одним из строжайших запретов перед пластической операцией являются алкоголь и курение. Спиртные напитки влияют на свертываемость крови, а это может привести к кровотечениям во время и после операции. Запрет на алкоголь действует за 2-3 дня до операции. Курение перед операцией также запрещено. Никотин сужает сосуды, что затрудняет кровообращение и замедляет заживление. Запрет на курение обычно составляет 2-4 недели до назначенной даты операции.



"Не стоит верить мифам. Пластический хирург всегда проговаривает нюансы подготовки к той или иной пластической операции на консультации. Пациентам важно прислушиваться и соблюдать наставления врача, ведь от этого зависит успех процедуры, чем внимательнее вы отнесетесь к предоперационной подготовке, тем легче пройдет операция и реабилитационный период", – подытожил Тигран Алексанян.