"Мне кажется, я немножко невменяемая", – призналась Нино Нинидзе. Как с языка сняла. Пока другие люди спокойно едут в лифте, бывшая невеста Максима Виторгана расстегивает молнию...

После развода с Ксенией Собчак в 2019 году российский артист театра и кино Максим Виторган недолго оставался один. Вскоре всю страну потрясла новость о его союзе с молодой артисткой Нино Нинидзе, которая прославилась не только профессиональным талантом, но и женской привлекательностью.

Особенно в молодой спутнице актера привлекала красота. Экс-супруг Собчак признавался, что сам себе завидует. Фанаты долго ждали свадьбы, но уже в 2023 году поклонники окончательно убедились, что дороги Виторгана и Нинидзе разошлись. Артиста заметили с новой избранницей, а его бывшая невеста Нино Нинидзе стала записывать грустные ролики и даже записала песню о расставании с любимым.

В последнее время жизнь несостоявшейся жены Виторгана звезды все же заиграла новыми красками. Судя по роликам в Telegram, она нашла отдушину в работе и теперь активно зовет поклонников на выступления. Пользуется вниманием общественности Нино Нинидзе и без Максима Виторгана, не сошелся на нем клином белый свет.

В эту пятницу артистка показывала в Telegram свою жизнь в Петербурге. Несмотря на сильный дождь, она отправилась по делам и, конечно, промокла. К тому же Нино Нинидзе наспех записывала для поклонников ролики, а речь ее была настолько обрывистой и эмоциональной, что звезда даже назвала себя "немножко невменяемой". Правда, это были только цветочки. Зайдя в лифт, бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой.

Артистка схватилась зубами за воротник свитера, одной рукой снимала себя на телефон, а другой начала расстегивать молнию. С довольным видом экс-возлюбленная актера продемонстрировала публике висевшие на шее большие наушники, которые спрятала от влаги.

Отчего в Telegram актрисы появились настолько странные публикации, вполне ясно. Раньше Максим Виторган часто снимал невесту на видео и восторгался ей, а теперь делать это стало некому...