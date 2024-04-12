Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце

12 апреля в СМИ просочилась информация о том, что Павел Прилучный должен выложить кругленькую сумму за оплату квартиры, которая принадлежит бывшей жене – Агате Муцениеце. Отчего актер виноват и можно ли что-то сделать, "Дни.ру" узнали у специалиста.

Брак российских артистов, Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, рухнул еще 4 года назад, и сейчас у каждого из них своя жизнь. Тем не менее у них остались не только общие дети — Тимофей и Мия, а еще и общие обязательства. В том числе, они коснулись недвижимости.

12 апреля в Сети разошлась информация, что Павел Прилучный задолжал энергосбытовой организации более 50 тысяч рублей. Причем за квартиру, которая не является его собственностью, а владельцем жилья является вечная бывшая актера — Агата Муцениеце.

Почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце? Ситуацию "Дни.ру" прокомментировал практикующий юрист, руководитель юридической компании Антон Усков.

"По жилищному кодексу собственники должны платить за коммунальные услуги и содержание, а также за коммунальные услуги и содержание должны платить зарегистрированные в указанной квартире граждане. Это называется солидарная ответственность", — отметил эксперт главную загвоздку.

Поскольку Павел Прилучный числится в квартире, пусть даже она принадлежит Агате Муцениеце, он не может закрыть глаза на требования жилищного законодательства.

"Грубо говоря, если муж и жена, живут в квартире, которая была куплена еще до брака, то муж вроде бы как никакого отношения к этой квартире не имеет, однако он зарегистрирован, он точно так же платит коммунальные услуги, содержание жилья. То есть платить за коммунальные услуги он точно так же должен. В противном случае с него будет взыскан долг в судебном порядке. Либо путем выдачи судебного приказа, либо через суд общей юрисдикции. После этого исполнительный лист передается в службу судебных приставов. И там уже решают взыскивать долг либо со счета неплательщика, либо с зарплаты, либо каким-либо иным способом", — объяснил юрист Усков.

Так что Павел Прилучный теперь в долгах как в шелках. В то время как Агата Муцениеце в плюсе — на законных основаниях.

