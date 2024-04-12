Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы

Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации

После того, как стало известно о госпитализации Кристины Асмус, поклонники с нетерпением ждали объявления ее диагноза. Их опасения оправдались, когда сама актриса поделилась информацией о своем состоянии. В своем блоге асмус рассказала, что должна была выступить на спектакле, но ночью у нее поднялась температура до 40 градусов.