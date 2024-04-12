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Пятница 12 апреля

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Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен
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Иосиф Пригожин вызвал интерес у журналистов на презентации "Вечерний Звук" в Москве своим ответом на вопрос о возможности выпуска его собственного трека.

Продюсер с улыбкой заявил, что его конкуренты, возможно, не смогут выдержать его появления на музыкальной сцене. "Пусть все занимаются своим делом. Представляете, я выйду, запою. Симпатичный, лысый парень. Что будет? Придется другим певцам что-то делать с этим", — сказал Пригожин, намекая на свои потенциальные таланты в области музыки.

Мероприятие "Вечерний Звук" является серией закрытых презентаций артистов, организованных HiFi-стримингом "Звук". В рамках этого мероприятия десять музыкантов исполняют новые треки, а затем презентуют свои главные хиты. Присутствие Иосифа Пригожина на этом мероприятии добавило интриги и возможного нового участника музыкальной сцены.

Ранее продюсер поделился информацией о подарке, который он получил от певца Филиппа Киркорова на свое 55-летие. Эти события лишь усиливают интерес к деятельности и возможным амбициям Иосифа Пригожина в мире музыки. Возможно, скоро мы услышим его собственный трек и узнаем, действительно ли его конкуренты не смогут выдержать его таланта.

ДНИ в Telegram

12 апреля 2024, 08:32
Иосиф Пригожин. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press
Страсти ✓ Надежный источник

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