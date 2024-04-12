Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии

Принц Уильям недавно вернулся в социальные сети после длительного перерыва. Он обратился к звезде футбола, Рэйчел Дэйли, которая объявила о завершении своей карьеры.



Уильям выразил благодарность за ее выступления за сборную и за "Астон Виллу", команду, которую он поддерживает. Это было первое появление принца в Сети после того, как его жена, Кейт Миддлтон, сообщила о своей борьбе с раком.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон рассказала о своей онкологической борьбе в марте. Она сообщила о прохождении химиотерапии после обнаружения рака во время операции на брюшной полости. Принц Уильям поддерживает ее в этот нелегкий период. Вместе они проводят пасхальные каникулы со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Король Карл III также сражается с онкологическим заболеванием и выразил гордость за смелость своей невестки. Он находится в тесном контакте с семьей Уильяма и Кейт. У короля была обнаружена нераскрытая форма рака, и он проходил обследование в январе. Отсутствие Кейт Миддлтон вызвало разнообразные спекуляции в социальных сетях, но официальные источники подчеркивают ее борьбу и поддержку, которую она получает от семьи.

Принц Уильям, помимо своих обязанностей в королевской семье, активно участвует в поддержке жены и продолжает заниматься своими интересами, включая футбол. Его появление в Сети после долгого перерыва вызвало волну внимания и поддержки со стороны поклонников королевской семьи и футбола.