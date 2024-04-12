Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии

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Пятница 12 апреля

03:17Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии 00:09Ольга Серябкина отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты в карьере певицы 22:57"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье 21:46"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм 19:06"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой 16:54"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой
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Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии

Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии
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Принц Уильям недавно вернулся в социальные сети после длительного перерыва. Он обратился к звезде футбола, Рэйчел Дэйли, которая объявила о завершении своей карьеры.

Уильям выразил благодарность за ее выступления за сборную и за "Астон Виллу", команду, которую он поддерживает. Это было первое появление принца в Сети после того, как его жена, Кейт Миддлтон, сообщила о своей борьбе с раком.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон рассказала о своей онкологической борьбе в марте. Она сообщила о прохождении химиотерапии после обнаружения рака во время операции на брюшной полости. Принц Уильям поддерживает ее в этот нелегкий период. Вместе они проводят пасхальные каникулы со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Король Карл III также сражается с онкологическим заболеванием и выразил гордость за смелость своей невестки. Он находится в тесном контакте с семьей Уильяма и Кейт. У короля была обнаружена нераскрытая форма рака, и он проходил обследование в январе. Отсутствие Кейт Миддлтон вызвало разнообразные спекуляции в социальных сетях, но официальные источники подчеркивают ее борьбу и поддержку, которую она получает от семьи.

Принц Уильям, помимо своих обязанностей в королевской семье, активно участвует в поддержке жены и продолжает заниматься своими интересами, включая футбол. Его появление в Сети после долгого перерыва вызвало волну внимания и поддержки со стороны поклонников королевской семьи и футбола.

ДНИ в Telegram

12 апреля 2024, 03:17
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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